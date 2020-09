Orthmann bied boere die beste in strookbewerking: Bewerk net waar jy plant

This post is also available in: English

Enigeen kan vir homself dink: Dit dien geen doel om te bewerk waar jy nie gaan plant nie. Dit is hoekom strookbewerking so sinvol is om insetkoste te bespaar en opbrengs te verhoog.

Orthman is reeds gewild in Suid-Afrika vir uitstekende strookbewerkingstoerusting, want dié Amerikaanse maatskappy verstaan Suid-Afrikaanse boere se behoeftes en omstandighede ten volle.

Orthman is in 1965 in Nebraska, VSA, gestig met een doel voor oë: om die werk van ’n boer makliker te maak. Sedertdien het Orthman vir vooruitgang in landboutegnologie gesorg met die een verbetering na die ander. In 2001 het Orthman opslae gemaak met die 1tRIPr-strookbewerkingstelsel.

Wat hierdie stelsel in ’n klas bo die res plaas, is die feit dat die stelsel die boer toelaat om die ideale saadbed voor te berei, voedingstowwe op presies die regte plek in die grond te plaas, en die wortelsone doeltreffend voor te berei – alles in een enkele bewerking.

Die boer bespaar diesel en verminder grondverdigting in sy lande. Omdat strookbewerking slegs die strook waar die saad geplant word bewerk, bespaar dit ook grondvog wat in die onversteurde grond vasgevang bly. Vandag word die 1tRIPr-strookbewerkingstelsel doeltreffend in 14 lande gebruik en word as wêreldmarkleier in strookbewerking gesien.

Om die diens aan boere in Suid-Afrika, en die res van Afrika, te verbeter het Orthman in 2013 ’n aanleg in Suid-Afrika gevestig. “Orthman is daartoe verbind om hoë gehalte toerusting beskikbaar te stel sodat die boer sy opbrengs kan verhoog,” verduidelik Brian Nieuwoudt, streeksbestuurder van Orthman Suid-Afrika.

Die span van Orthman staan reg om boere flink en vriendelik te help. Ronald Magwai, Brian Nieuwoudt, Graham Bekker, Adelle Potgieter, Johan Jonker, Stephan Erasmus en Cornelius Mofokeng.

“Dit geld nie net vir boere in die VSA nie, maar wêreldwyd. Die aanleg in Suid-Afrika stel Orthman in staat om die boere in die streek te bereik en flinke diens te bied.”

Die Orthmanwerktuie wat vir Suid-Afrikaanse boere beskikbaar is, word in die Suid-Afrikaanse aanleg gemonteer. Die onderdele word vanaf die VSA ingevoer en in Suid-Afrika aanmekaar gesit voordat dit na die boer vervoer word. Die 1tRIPrstrookbewerkingstelsel word ook hier gebou, met die nodige aanpassings om aan Suid-Afrikaanse toestande te voldoen. Die plaaslike aanleg monteer ook die gewilde Orthman DR-planters.

In 2017 het Orthman die katoen-stop-pelplukker in Suid-Afrika bekend gestel. Die werktuig sorg dat ’n katoenboer maklik van die stoppels ontslae kan raak na oestyd, sonder die risiko van stukkende bande en ’n hoë dieselrekening. In 2019 het Orthman ook die saadbedvoorbereider bekend gestel wat boere gebruik om die oorblyfsels van die vorige oes fyn te maal en die grond weer gelyk te maak vir die volgende plantseisoen.

Brian Nieuwoudt, streeksbestuurder van Orthman Suid-Afrika, sê dat Orthman ’n hoë gehalte produk met goeie naverkopediens koppel om te sorg dat boere uiteindelik hoër opbrengste teen laer insetkoste kan kry.

Om strookbewerking doeltreffend toe te pas het die boer werktuie nodig wat die saadbed behoorlik kan voorberei. Orthman se werktuie werk vinnig en doeltreffend deur die vorige seisoen se stoppels om die gewenste saadbed voor te berei waarin met vertroue geplant kan word. Met Orthman se strookbewerkingstoerusting kan hierdie proses sonder skroom jaar na jaar herhaal word om telkens ’n wenoes te behaal. Orthman is trots daarop om goeie diens aan die boer te lewer.

“Ons neem die boer se tyd in ag en gee altyd goeie raad wat op kennis en ervaring gegrond is. Ons help graag vriendelik en vinnig, en tree eerder voorkomend op as om te wag dat daar ’n probleem opduik,” sê Brian.

Kontak Brian Nieuwoudt by 076-283-0766 of Graham Bekker by 071-838-7314. Skakel die kantoor by 012-940-2155 vir meer inligting oor Orthman se werktuie, of stuur ’n e-pos na salesoal@orthman.com of besoek die webblad by www.orthman.com.