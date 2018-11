Orthman-strookbewerking: Boer slim en bespaar diesel

This post is also available in: English

Die Orthman 1tRIPr-strookbewerker is nie ’n masjien nie – dit is ’n kopskuif in bewerking. Henk en Riana Michau het twee jaar gelede van die Springbokvlakte af na Reitz verhuis, om ’n hele nuwe boerdery met die beskrywende naam, Vredevind, te begin. Henk sê hy dink al lank na oor strookbewerking, en die trek na Vredevind het hom die geleentheid gegee om dit voluit toe te pas.

Dit is nog net die suikerbone waaroor hy kopkrap: Dit bied ’n goeie inkomste, maar is nie lief vir materiaal op die lande nie, omdat dit maklik blaarsiektes opdoen.

“Ek moet nog mooi gaan uitwerk of die besparing op diesel en slytasie my sal loon om die suikerbone te los en net op mielies en sojabone te fokus,” sê Henk. Die besparing is merkwaardig, want in plaas van drie of vier keer, ry jy nou net een keer.

Só werk die Orthman 1tRIPr

Strookbewerking doen presies wat die naam sê. Net die plantstrook word bewerk en die res van die land bly lê met plantreste en al.

’n Snyskyf sny die oesreste stukkend en sny ook deur die grond sodat die tand egaliger kan werk en nie kluite uitstoot nie. Reg agter die snyskyf is daar ’n stel ry-oopmakers wat afgehaal kan word wanneer ’n land nie baie materiaal op het nie.

Die tand kan tot 350 mm diep werk. Dit breek verdigtingslae op en baan die weg vir goeie, eweredige kunsmisplasing. Henk werk gewoonlik net 250 mm diep, maar as daar verdigting is, kan dit nodig wees om bietjie dieper te werk.

Elke tandeenheid het ’n verstelbare wegbreekaksie met blitsige outomatiese herstel, maar as daar nie kans is vir klipskade nie, kan jy hom vasbout.

Twee gegolfde kouters rond die saadbedding vertikaal af en ’n roller breek kluite en vorm ’n ferm saadbed. Ry-eenhede is met ’n parallelskakels aan die balk gemonteer om deurgaans die regte diepte te handhaaf.

Die 8-ry Orthman 1tRIPr en die John Deere 1750-planter is ideale pasmaats waarmee jy in een beweging bewerk en plant vir die toekoms!

Die twee masjiene se balke is nie ewe hoog nie en dit is belangrik dat die hoek waarteen hulle koppel presies reg moet wees vir egalige werking en dieptebeheer.

Orthman vervaardig ook die koppelstukke om die masjiene bymekaar te las, en om hul ewe hoog te maak. Die Orthman driepunthyser en die ondersteuning van die planter se wiele agter beheer die werkdiepte en die kombinasie word hoog genoeg gelig om vrylik op die wenakker te draai.

Die werktuig benodig ongeveer 20 kW trekkerkrag per ry. Henk sê hy sal nie maklik kleiner as sy 180 kW-trekker gaan nie, want daar is baie kontoere op die plaas en die ekstra perdekrag maak seker die masjien draf netjies in sy presisiespoor.

Om teen 9 km/u in een beweging te bewerk, bemes en plant is voorwaar ’n drafstap waarvan elke tree tel!

Henk het houers vir vloeibare kunsmis op die planter aangebring waar dit maklik volgemaak kan word. Die kunsmis word reg agter die tand onder die pitte toegedien, waar die worteltjies dit dadelik kan vind.

Hoekom dit werk

Henk sê die hele doel van die bewerking is om jou materiaalmat te behou vir meer vogbehoud in die grond en uiteindelik ’n beter grondstruktuur. Strookbewerking is die oplossing vir lande met massas materiaal en selfs vir onbewerkte lande.

Hy sê sy vriende, bure en familie se senuwees was gedaan toe hy verlede jaar rustig gewag het vir die reën voordat hy en sy robuuste Orthman in ’n grasland ingevaar het waar die pioniersgrasse amper skouerhoogte gestaan het. “Ek was self ’n bietjie verbaas oor die positiewe resultate,” erken hy.

Al is die plantvenster soms bitter kort, sien hy nou kans vir meer lande. Sy tweede Orthman-planterkombinasie word tans gebou om hom hierdie seisoen nog ’n groter hupstoot te gee.

Hy sê: “Lande wat ek die eerste jaar hier konvensioneel bewerk het, het na die Januarie-droogte maar power gelyk teenoor die strookbewerkte lande en selfs na net een jaar se strookbewerking kon ons oral erdwurms sien!”

