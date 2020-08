Orthman is jou vennoot in strookbewerking

This post is also available in: English

Strookbewerking doen presies wat die naam sê. Net die plantstrook word bewerk en die res van die land bly onversteurd lê met plantreste en al. Die beginsels van strookbewerking kan eenvoudig opgesom word in drie dele.

Ideale saadbed

Die strook wat bewerk word vorm die ideale saadbed. Dit is ferm, maar deurlug, sonder kluite en diep genoeg dat daar nie ploegbladvorming is nie, en dit geniet al die voordele van die biologiese materiaal wat in die grond teruggeplaas word.

Ideale kunsmisplasing

Met planttyd kan die kunsmis op die regte diepte onder of skuins onder die saad geplaas word om op die regte tyd beskikbaar te wees wanneer die plantjie se groeiende wortels dit nodig het.

Met die Orthman-strookbewerker word die saadbed goed voorberei sonder om vogverlies te veroorsaak of die wortelsone onnodig te versteur. Kunsmis word terselfdertyd doeltreffend geplaas, wat tot groot brandstofbesparing en minder grondverdigting lei.

Wortelsone-kondisionering

Die voorbereiding van die wortelsone is baie belangrik, want saam met sonenergie is dit die plek waar jou plant sy voeding moet kry en homself moet anker. Hoe beter die wortelsone is, hoe beter presteer die gewasse. Vir John Jackson van die plaas Shamrock naby Bergville was hierdie beginsels nie nuwe nuus nie. Sy boerdery het reeds in 1985 oorgeslaan na geenbewerking.

“Dit was ’n uitdaging, maar ons het stadig maar seker geleer en die mas opgekom,” vertel John. Dit was tydens ’n besoek aan ’n Amerikaanse skou in 2009 dat John besluit het om die Orthman-strookbewerker aan te skaf, en hy is was nog nie ’n oomblik spyt nie.

John vertel dat hulle deesdae met ’n 12-ry sleepmodel (12R30 XD) met ’n 6-ton-kunsmisbak werk. “Die Orthman is betroubaar en sterk gebou om selfs in moeilike omstandighede die werk perfek te doen,” vertel John.

Hy verduidelik dat die voorste snyers op ’n diepte van 250 mm gestel en dat die kunsmis op 175 mm toegedien word. “Ons het ondervind dat ons die beste resultate kry wanneer ons ’n werkspoed van 8 tot 10 km/u handhaaf,” sê John.

Dit verg ’n trekker met genoeg krag en daarom sleep hulle die Orthman 12R30 XD met ’n 335-kW trekker. Daarna gebruik John ’n 24-ry planter om mee te plant. Een van veranderings wat John aangebring het om minder wiele op die lande te kry, is om te sorg dat sy saad- en kunsmishouers groot genoeg is dat hy ’n dag se voorraad kan dra. Dit skakel onnodige beweging van trekkers en ander voertuie deur die landerye uit.

Die eerste strookbewerking op Shamrock vind plaas net na die sojabone gestroop is, gewoonlik teen die einde van April. Na die eerste reën het die saadbed wat deur die Orthman-strookbewerker voorberei is gesak en enige lugholtes verwyder. Dit veroorsaak ’n sagte, maar tog ferm, saadbed wat perfek is om ontkieming te verbeter. Met Orthman se 12-ry planter raak John en sy span sowat 30 tot 40 hektaar per dag baas.

Omdat die saadbed en grondbedekking help om vogverlies te voorkom, kan die boer met minder reën oor die weg kom sonder om die risiko te loop dat die grond tydens die ontkiemingsproses uitdroog.

John vertel ook dat die Orthman 12R30 XD hom in staat stel om die kalium en die fosfor in een bewerking toe te dien, wat verder help om grondverdigting te beperk. John meen dat die kombinasie van Orthman se uitmuntende toerusting en die strookbewerking beslis ’n wenresep is.

“Ons Orthman-vennoot, Brian Nieuwoudt, is baie behulpsaam en passievol oor sy produkte. Hy word ook goed ondersteun deur die span in die VSA,” vertel John.

Kontak Brian Nieuwoudt by 076-283-0766 of Graham Bekker by 071-838-7314 vir jou strookbewerkingsoplossing, of stuur ’n e-pos na salesoal@orthman.com vir meer inligting. Besoek ook www.orthman.com.