Opwindende nuus van Isuzu: Mu-X SUV bied nuwe voorkoms, gerief en veiligheid

Die perfekte gesinsvoertuig vir die boer is nog verder verbeter toe Isuzu Motors Suid-Afrika (IMSA) hulle sewesitplek mu-X sportnutsvoertuig (SNV) met stylverbetering opgekikker het. Veiligheid is ook opgegradeer met die remoorheersstelsel (brake override system – BOS), wat die stilhouafstand in noodgevalle verkort.

“Die opgedateerde mu-X bied vars ontwerpkenmerke en verbeterde veiligheid,” sê Dominic Rummer, uitvoerende hoof: Tegniese Dienste, van IMSA. Die opgekikkerde mu-X het ’n sterker verkoelerroosterontwerp, ’n herontwerpte voorstamper en misligringe vir ’n meer robuuste en dinamiese vertoning. Nog opvallende kenmerke is die treffende 18-duim glansswart allooiwiele en sytrappe.

Die mu-X se agterstamper is ook ’n kleur bo en glansswart onder, die dakreëlings is silwer en swart en die nuwe agterligsamestellings chroom en glansswart. Die Isuzu mu-X se binne-ontwerp is ook opgekikker met klavierswart afwerking vir die deurskakelaarringe en -panele, rathefboomput en die konsole vir die inligting- en vermaakstelsel en klimaatbeheer.

Die skakelaars op die leerafgewerkte stuurwiel vir die klankstelsel, telefoon en spoedbeheer is swart met silwer versiersels, en daar is omringende beligting in die deurrande. Die mu-X vervoer sewe passasiers gemaklik. Die elektroniese klimaatbeheerstelsel bedien sowel die voorste as agterste passasiers – en laasgenoemdes het toegang tot hulle eie kouelugtoevoer.

Die sitplekke het leerafwerking en die bestuurder se sitplek word elektries in ses verskillende posisies verstel. Die veeldoelige inligting- en vermaakeenheid het ’n agtduim-raakskerm met Bluetooth-verbinding en klankstroming, sowel as Apple CarPlay en Android Auto. ’n Opsionele ekstra nege-duim-raakskerm bied bykomende kenmerke, insluitende toegang tot die vasgelegde satellietna-vigasie- en klankstelsels. Daar is voor en agter USB-poorte en ’n hulp-iPod-invoer en HDMI-poort.

Standaardkenmerke sluit in ’n gerieflike sentralesluitstelsel met sleutellose toegang en aanskakeling, saam met raaksensor-oopmaak en knoppiedruksluitfunksies aan die deurknippe. Daar is verskeie bêrekompartemente in die kajuit, insluitende twee paneelkassies, ’n kompasvakkie bo-op die spatbord en bekerhouers vir al drie rye sitplekke.

Die trukamera maak parkering en terugstoot maklik, met hoorbare sensors vir die truparkeerstelsel. Die immobiliseerder en alarmstelsels verseker dat jou voertuig joune bly.

Veiligheid

’n Nuwigheid aan die mu-X is die remoorheersstelsel (brake override system – BOS). Die stelsel werk saam met die sluitremweerstelsel (anti-lock brakes – ABS) en beperk die versnellerwerking as die rem terselfdertyd getrap word, om die voertuig se stopafstand tydens ’n noodgeval te verminder. Hierdie nuwe kenmerk vul die reeds uitgebreide reeks veiligheidskenmerke aan, insluitende elektroniese remkragverspreiding (Electronic Brakeforce Distribution – EBD) en noodrembystand (Emergency Brake Assist – EBA), saam met elektroniese stabiliteitsbeheer (Electronic Stability Control – ESC), trekkragbeheerstelsel (Traction Control System – TCS), heuwelwegtrekbystand (Hill Start Assist – HAS) en heuwelafbeheer (Hill Descent Control – HDC), wat in laestrek in viertrek ingeskakel kan word.

Passiewe veiligheidstoerusting is dubbele voorste, kant en vollengtegordynlugsakke en ’n hoëtreksterktestaalpassasiersveiligheidsel met uitstaande sterkte en stewigheid. Die mu-X word aangedryf deur Isuzu se bewese 3-liter, 4-silinder, interverkoelde turbodieselenjin wat 130 kW krag en 380 Nm wringkrag lewer, gekoppel aan ’n sesspoedoutomatiese ratkas. ’n Drietonsleepvermoë maak die mu-X perfek vir die sleep van sleepwaens en bote.

’n Wye reeks bybehore sluit nuttighede in soos ’n meganiese ewenaarslot vir die 4×4- en 2×4-modelle, ’n bêrekas onder die bagasieruim, ’n sleepstang, enjinkapskerm, weerskermstel vir die vensters, voorste drukvin en stamperskuurplaat. Isuzu is daartoe verbind om klante gemoedsrus te gee. Die mu-X het as standaard Isuzu Volledige Sorg, bestaande uit ’n vyf-jaar-/120 000-km stamper-tot-stamperwaarborg en Isuzu-padbystanddiens, ’n vyf-jaar-, onbeperktekilometer-antiroeswaarborg en ’n vyf-jaar-/90 000-km-diensplan. Diensintervalle is elke 15 000 km/12 maande.

Uitgebreide dekking kan ook deur Isuzu Mobility gekoop word vir padbystanddiens, diensplanne en onderhoudsplanne.

Model Prys

Isuzu mu-X 3.0 4X2 6AT R630 400

Isuzu mu-X 3.0 4×4 6AT R698 200

Vir meer inligting, kontak: Gishma Johnson,+27-41-403-2167, gishma.johnson@isuzu.co.za

Denise van Huyssteen, +27-41-403-2187, denise.vanhuyssteen@isuzu.co.za