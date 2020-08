Opwindende aanlyn-reeks verskuif grense

This post is also available in: English

Sedert die einde van Junie is landbougeledere aan die gons oor die nuwe aanlyn-geselsprogram, Tech Terrain.

Dit is ’n landboutegnologiegeselsprogram wat weekliks nuwe episodes in Afrikaans en Engels gratis op die Tech Terrain-webtuiste www.techterrain.co.za beskikbaar maak.

Wat Tech Terrain van ’n televisiereeks onderskei, is dat indien jy ’n episode misgeloop het, jy jou nie hoef te bekommer nie: Al die vorige episodes – plus allerlei lekker bonus- materiaal – is enige tyd op die webtuiste beskikbaar.

Theo Vorster – Afrikaanse aanbieder

Waar kom Tech Terrain vandaan?

Met verskeie groot landbouskoue wat weens COVID-19 uitgestel of gekanselleer is, het John Deere Sub-Sahara Afrika (SSA) besef dat hy steeds met die landbougemeenskap moet kommunikeer oor sy dienste en produkte, maar ook oor die groter landboubedryf.

Stephan Nel, bemarkingsbestuurder van John Deere SSA, sê hulle wil graag ’n sentrale rol daarin speel om kennis aan die bedryf oor te dra. “Die Tech Terrain-program gee ons die geleentheid om ’n opvoedkundige program te bied aan alle boere wat inskakel by ons visie as John Deere en die rol wat ons onsself in die landbou-omgewing sien speel,” sê Nel.

Waaroor gaan dit?

Elke episode van Tech Terrain gaan oor veel meer as bloot ’n gesprek oor groen trekkers. Elke episode het ’n sentrale tema waar die aanbieders, Theo Vorster in Afrikaans, en Tony Ndoro in Engels, met die voorste kenners in die bedryf gesels. In die eerste episode is daar byvoorbeeld gefokus op die ontwikkeling van handelsmerke vir ondernemings om hulleself van ander te onderskei.

Landboutegnologie is deesdae uiters gevorderd en daar is deurgaans nuwe ontwikkelinge wat boere se ondernemings kan verbeter, maar dit kan soms oorweldigend voorkom. Tech Terrain kyk na die moontlikhede in tegnologie, wat reeds beskikbaar is en wat in die nabye toekoms lê.

“Tegnologie is sentraal tot ons visie om nie slegs meer grond in produksie te bring nie, maar ook om doeltreffendheid in bestaande boerderye te verbeter deur opbrengste te verhoog en kostes so laag as moontlik te hou,” sê Stephan.

Verder gesels die aanbieders van Tech Terrain ook met kommoditeitsorganisasies en sakeleiers om die groter prentjie in die plaaslike ekonomie, maar ook die res van die wêreld te skets.

“Ons visie vir Afrika is om voedselsekerheid te bevorder, maar ons weet ons kan dit nie alleen doen nie en ons moet ’n sentrale rol speel waar ons die kennis en ervaring van verskillende rolspelers in die bedryf, insluitend die boere, kombineer om nuwe hoogtes te bereik,” sê Stephan.

Een van die belangrike vrae wat gevra word, is die vlak van meganisasie en die bekostigbaarheid wat produsente teen mekaar moet opweeg. Groot aankope moet natuurlik die moeite werd wees in die vorm van ’n opbrengs op die belegging. ’n Alternatief vir groot kapitaalbesteding is nuwe verhuringsopsies of die gebruik van kontrakteurs.

Enige tegnologie het uiteindelik ten doel om die beskikbare hulpbronne so doeltreffend as moontlik te benut. In een van die Tech Terrain-episodes bespreek die uitgelese gaste die invloed van biotegnologie en doeltreffende bestuurspraktyke op produsente se volhoubaarheid. Een faktor wat egter nooit uit die oog verloor moet word nie, is die eindverbruiker en neigings wat die verbruiker beïnvloed.

Natuurlik is die bestuur van risiko’s vir enige onderneming belangrik, en landbou is uitgelewer aan verskeie risiko’s, waarvan die klimaat slegs een is. Een van die temas wat Tech Terrain aanroer is die bestuur van risiko’s te midde van veranderende weerstoestande. Daar word gekyk na die veranderinge oor tyd, en ondersoek word ingestel na die impak daarvan in verskillende dele van die land in verskillende bedrywe. Hierdie veranderinge noodsaak produsente ook om te kyk na aanpassings in risikobestuur, sowel as die bestuur van hulle bates.

Tony Ndoro – Engelse aanbieder

Tech Terrain kyk ook na besluitnemingsprosesse in ondernemings. Daar is ’n ou wysheid wat sê: “Omring jouself met mense wat slimmer as jy is.”

Soms is dit moontlik om deeglik vooruit te beplan, maar partykeer moet besluite baie vinnig geneem word. Die belangrikheid van onafhanklike advies en spesialis-inligting raak toenemend belangrik. Tech Terrain vra ook die vraag of groter noodwendig beter is. Maksimum wins word deur data-intensiewe bestuurspraktyke opgeweeg teenoor maksimum opbrengs. Daar is al baanbrekerswerk gedoen wat produsente van elke skaal kan bevoordeel, en dit is onder bespreking.

Daar is natuurlik ook die bekendstelling van verskeie opwindende John Deere-produkte en -dienste, onder meer die betroubare werkesel in die 6B-reeks; die “slimste trekker” in die John Deere stal, die 8R-reeks; die opgeknapte staatmaker, 6M-reeks; John Deere se nuwe Service Box-konsep om ouer masjiene betroubaar te hou; ’n kykie na die voorste tegnici wat dié toerusting aan die gang hou; en vele meer.

As jy van plan is om uit te brei, jou masjiene moet vervang of die nuutste tegnologie wil inspan, of net meer wil weet oor die landbousektor in die geheel, kan jy nie Tech Terrain misloop nie! ’n Nuwe episode word elke Donderdag om 16:00 op www.techterrain.co.za gelaai en die goeie nuus is dat al die vorige episodes steeds op jou rekenaar, tablet of slimfoon beskikbaar is om na te kyk. Daar is ook heelwat lekker bonusmateriaal op die webtuiste beskikbaar vir diegene wat dieper wil delf.

Aangebied deur John Deere, in samewerking met Landbouweekblad en Brand Republic.