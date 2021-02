Op soek na ‘n pyp of ‘n tuinslang? Vra vir Watex

This post is also available in: English

As jy nou vir die derde keer in ՚n jaar jou sleeplynbesproeiingspyp moet vervang oor die son en die werk dit laat verbrokkel … raak slim! Vra vir Watex. Geniet die voordele van ՚n plaaslike produk met ՚n behoorlike waarborg.

՚n Pyp is nie maar net ՚n pyp nie. Die maatskappy, Reinforced Hosing in Krugersdorp, vervaardig al sedert 1999 ՚n wye verskeidenheid pype vir gebruik in myne, deur die brandstof- en gasbedryf, deur die brandweer, in werkswinkels, op plase, in tuine en selfs in laboratoriums waar jy kan sien wat maak die vloeistof in ՚n deurskynende pypie.

Baie navorsing word gedoen om seker te maak dat die regte pyp vir die regte aanwending vervaardig word. Sekere van die pype wat veral in myne gebruik word, kan temperature van -10°C tot 50°C hanteer en druk van tot 7 600 kPa!

Drukking, temperatuur en buigbaarheid is maar enkele van die faktore wat in ag geneem moet word in die ontwikkeling van ՚n pyp vir ՚n spesifieke doel. Verskillende kleure word gebruik om seker te maak gebruikers raak nie deurmekaar nie. Boere kan gerus by hulle naaste handelaar navraag doen oor die twee sleeplynopsies van Watex. Daar is ՚n SABS-goedgekeurde pyp met ՚n tienjaarwaarborg* en ook ՚n prysmededingende weergawe met ՚n vyfjaarwaarborg*.

Vir die tuin is daar tuinslange van 12, 20 en 25 mm beskikbaar in lengtes van 20 tot 100 meter, met of sonder koppelstukke. Daar is verskeie kleure beskikbaar van pienk tot swart. Alle produkte word volgens die hoogste gehaltestandaarde (SANS 1086: 2007) vervaardig en in die uitsonderlike geval van ՚n vervaardigingsprobleem sal Reinforced Hosing die pyp kosteloos vervang. Dit is een van die groot voordele van plaaslike produksie wat jy nooit sal kry met ՚n ingevoerde, moontlik goedkoper, produk nie. Handelaars hoef ook nie ՚n vraghouer vol produkte op een slag aan te koop nie; net wat nodig is om in voorraad te hou. Watex word landwyd en verder noord in Afrika afgelewer.

Reinforced Hosing se 70 personeellede werk almal al jare lank vir die maatskappy en ken hulle storie … en as ՚n goeie swartbemagtigingstelling vir jou maatskappy belangrik is, moenie bekommerd wees nie, jy sal jou punte kry.

Vind uit wie is jou naaste handelaar waar jy vir Watex kan vra. Praat met Adolph van der Westhuizen by 082-491-7594 of e-pos adolph@watex.co.za. *Bepalings en voorwaardes geld.