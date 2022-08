GESKIEDENIS

Die Transvaal streek het op 9 Junie 1984 oorgegaan tot die stigting van die Transvaal Ile de France Klub.

Dit maak dan ook die Oostelike klub, die oudste klub met besonderse geskiedenis in die land.

Die bestuur wat verkies is op die stigtingsvergadering is as volg:

Voorsitter – James Flint

Vise-voorsitter – Dr. J.J. Joubert

Sekretaris – Nico Doman

Stigtingsvergadering Transvaal Ile de France Klub. Van links: Mev Venter, sekretaris, Ile de France Genootskap, James Flint, Voorsitter Transvaal Ile de France Klub en

Nico Doman, sekretaris, Transvaal Ile de France Klub.

Die klub se ledetal staan teen einde 1984 reeds op 58 lede.

Na die afstigting van lede, om die Overvaal klub te begin, in om en by 1996, het daar wel ‘n naamsverandering in die Transvaal klub plaasgevind. Die rede hiervoor was om verwarring tussen Overvaal en Transvaal uit te skakel en is die klub se naam verander na die Oostelike Ile de France Klub soos dit vandag bekend staan.

By die Oostelike Klub kom Stoet en kommersiële telers steeds as vriende bymekaar om kundigheid uit te ruil en poog om kwaliteit diere te teel, en beskikbaar te stel aan oud en nuut.