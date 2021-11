Oorwinning in waterregtesaak

This post is also available in: English

Die Hoogste hof van Appèl (die Appèlhof) het bevind dat waterreghouers die reg het om sodanige regte oor te dra ingevolge die bepalings van die Nasionale Waterwet en dat dit nie verbode of onwettig is om handel te dryf in sodanige regte nie.

Die hofuitspraak is gelewer deur regter Clive Plasket namens die meerderheid van die Appèlhof-regters (met ’n minderheidsuitspraak deur regter Tati Makgoka). Dit volg nadat die hoërhof in Pretoria drie aansoeke met betrekking tot Lötter-, Wiid- en South African Association of Water Users Associations (SAAFWUA) vir ’n verklarende bevel oor die korrektheid van ’n omsendbrief deur die Departement van Water en Sanitasie

(uitgestuur in Januarie 2018) van die hand gewys het.

Hierin het die departement bepaal dat watergebruiksregte nie oorgedra mag word nie. Agri SA het van die begin af die regskoste in die Lötter- en Wiid-sake met fondse uit sy Vrywillige Waterfonds gedek.

“Die uitspraak is uiters belangrik vir Agri SA en ander partye,” sê Janse Rabie, hoof van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne. “Die vermoë om waterregte wettig ingevolge die bepalings van

artikel 25 van die Nasionale Waterwet oor te dra, is noodsaaklik, veral vir die besproeiingsektor. Die oordraagbaarheid van watergebruiksregte ingevolge die Nasionale Waterwet is sedert die begin deur die

Departement van Water en Sanitasie beoog en aktief ondersteun.”

Die aangeleentheid is eweneens belangrik vanuit ‘n regsoogpunt, veral met betrekking tot oordrag en verhandeling ingevolge die wet, meen Rabie.

“Hierdie uitspraak deur die Appèlhof dien as regverdiging vir

die posisie wat Agri SA en ander ingeneem het oor die korrekte vertolking van die Suid-Afrikaanse wet.”

’n Moontlike besluit deur die DWS om teen die uitspraak te appelleer, word afgewag.

Bron: Agri SA