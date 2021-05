Ontwapening van vroue met voorgestelde wet

This post is also available in: English

Die voorgestelde wysigings in die Vuurwapenbeheerwet wat Vrydag in die Staatskoerant afgekondig is, gaan ‘n groot ontwapening van wettige vroulike vuurwapenlisensie-eienaars tot gevolg hê.

Dit sal hulle weerloos laat om hulself en hul gesinne te beskerm. Dit is die mening van Vrystaat Landbou (VL) oor die voorgestelde wysigings aan die wet.

“Vroue vorm in ‘n mindere mate deel van toegewyde Jagtersverenigings, hulle het in enkele gevalle toegewyde jagterstatus, en is nie so nou betrokke by sportskiet-aktiwiteite in gemeenskappe deur middel van die Jagtersverenigings nie. Dit beteken dat vroue wat baie konsekwent is in die hantering van wettige vuurwapens, nie enige vuurwapens vir selfverdediging wettiglik sal kan besit nie,” meen Francois Wilken, president van VL.

“Gegewe die realiteit van geslagsgebaseerde geweld (gender based violence) in Suid-Afrika waar baie vroue en kinders die slagoffers van ernstige geweldsmisdade is, sal vroue geensins in aanmerking kan kom om wettiglik ‘n vuurwapen vir selfverdediging te besit indien die wysigings aan die vuurwapenbeheerwet aanvaar word nie.” Volgens Wilken beteken dit dan dat vroue-boere ook geensins in ‘n posisie sal wees om hulself, hul gesinne en families te kan verdedig nie.

Die voorgestelde wetwysigings maak tans voorsiening daarvoor dat ’n persoon ’n vuurwapen mag besit vir geleentheid jag (occasional hunting) wat vroue meestal gaan uitsluit, en baie meer mans gaan insluit. Die voorgestelde wysigings onder die vuurwapenbeheerwet sal dus ‘n totale ontwapening van vroue tot gevolg het.

Volgens Wilken, is die voorgestelde wysigings in die Vuurwapenbeheerwet nie gegrond op feite rakende vuurwapens en of wettige vuurwapens in ernstige geweldsmisdade in Suid-Afrika gebruik is nie. “Die onlangse vrystelling van die minister van Polisie in die vierde kwartaal misdaadstatistieke maak geensins melding met watter instrumente moorde en ander ernstige misdade gepleeg is nie. Dit maak ook nie melding daarvan of vuurwapens wel gebruik is of watter persentasie daarvan met wettige of onwettige vuurwapens gepleeg is nie,” noem Wilken.

Vrystaat Landbou nooi mense uit om hul teenkanting teen die voorgestelde Vuurwapenbeheer-wetswysigings aan te teken. “Ons glo dat elke persoon die reg het om hom of haarself te verdedig”. VL het ’n veldltogblad beskikbaar gestel vir submissies teen hierdie wet. Die submissies wat op hierdie blad gemaak word sal aan die parlement oorhandig word. Die webblad kan besoek word by https://vrystaatlandbou.co.za/protect-your-right-to-self-defence/



Bron: Vrystaat Landbou