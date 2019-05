Ontmoet Mahindra se topverkoper-trekkers

This post is also available in: English

Mahindra Suid-Afrika is besig om sy voetspoor in Suid-Afrika te vergroot met die bekendstelling van sy reeks taai en doeltreffende trekkers en plaastoerusting. Mahindra se nuwe trekkers volg amper presies een jaar ná die groep sy aanleg in Durban, KwaZulu-Natal geopen het.

Hierdie aanleg vervaardig tans die Mahindra Pik-Up-reeks en bevestig, aldus hulle uitvoerende hoof, Rajesh Gupta, dat die groep ՚n langtermyn-visie het vir die land en die ekonomie. Die aanleg het reeds 1 500 nuwe bakkies vir die plaaslike en streeksmark gebou.

Tydens die bekendstelling van sy trekkers in die Noordwes-provinsie, het Mahindra ook bevestig dat Suid-Afrika die spilpunt sal word vir die groep se uitvoerplanne van sy voertuie en plaastoerusting na die res van Afrika.

Met die bekendstelling van die reeks landbouwerktuie het Arvind Matthew, hoof van Internasionale Bedrywighede by Mahindra & Mahindra, gesê: “By Mahindra het ons die mensdom se strewe na vooruitgang ons doelwit gemaak.

“Ons daag konvensionele denke uit en gebruik ons hulpbronne en energie om oplossings vir mense se probleme te vind – oplossings wat hulle help en hulle lewe vergemaklik. Namate ons verder in die wêreld uitgebrei het, het ons besluit om op Suid-Afrika as kernmark te fokus.”

Rajesh, uitvoerende hoof van Mahindra Suid-Afrika, sê: “Mahindra is die wêreld se grootste vervaardiger van trekkers volgens volume en talle van ons modelle is ontwerp vir markte wat taai, doeltreffende en moeitelose plaastoerusting vereis. Ons aanvanklike markstudies toon dat hierdie kenmerke ook in groot aanvraag in Suid-Afrika is, en ons glo ons produkte sal byval by boere vind.”

Die maatskappy is welbekend vir sy reeks bakkies en sportnutsvoertuie, met die Mahindra Bolero- en Pik Up-modelle wat goed deur boere ontvang is. In dié hoedanigheid is Mahindra een van die snelgroeiendste voertuighandelsmerke in Suid-Afrika, met die Pik Up wat een van Suid-Afrika se top tien gunstelingbakkies is.

Mahindra bied ook ’n reeks konstruksietoerusting onder die Mahindra EarthMaster-handelsmerk aan, wat trugraaflaaiers en ander geelmetaalprodukte insluit. Laastens bied Mahindra ’n omvattende reeks Powerol diesel-aangedrewe nywerheidskragopwekkers, wat hy in Suid-Afrika verkoop en rugsteun.

As deel van sy verbintenis om landswye verkope en dienssteun te voorsien, het Mahindra ’n vennootskap met MB Plant SA (MBSA) aangegaan om sy netwerk van stedelike en plattelandse verkoop- en diensafsetpunte te gebruik. MBSA is ’n afdeling van die internasionale MB AfroAsia-groep, met bedrywighede in meer as 20 lande.

Glenn Franklin DeSilva, groepuitvoerende hoof van MB AfroAsia, sê: “Ons is al sedert 1982 wêreldwyd bedrywig, en in Suid-Afrika sedert 2013. Ons is opgewonde om in vennootskap met ’n wêreldleier soos Mahindra te wees en om boere te voorsien van die omvattende reeks Mahindra-toerusting.”

Mahindra 6000- en 7500-trekkers

Die hoogtepunt van die aankondiging was Mahindra se reeks trekkers, wat sy 7500- en 6000-reeks insluit. Die reeks strek van die Mahindra 6060 (55 pk/40,5 kW) tot die kragtige Mahindra 7590 (92 pk/68 kW).

Die 7500-reeks trekkers het swaardiens gietysteronderstelle, die keuse van viertrekaandrywing en tweegangkragaftakkerstelsels (PTO). Krag word aan die wiele gelewer deur Mahindra se Easy Shift gesinchroniseerde ratkas. Al die 7500-modelle het viersilinder-turbo-aangejaagde dieselenjins met tussenkoelers.

In die 6000-reeks is die viersilinder-turbodieselenjin geoptimaliseer om ’n besonder plat wringkragkurwe te lewer, wat maksimum kraglewering in sowel die kragaftakker- as die trektoepassing bied.

Sowel die 7500- as die 6000-reeks het ՚n toegewyde, linkerhandse gesinchroniseerde trurat wat gladde beheer bied vir maksimum doeltreffendheid gedurende swaar laai- en wenakkerbedrywighede. Die agteras het groot olieverkoelde skyfremme en swaardiensbinneplaneetreduksie-eenhede vir sterkte, veiligheid en betroubaarheid.

’n Luukse kajuitmodel met kragwisseltransmissie sal binnekort by die produkreeks gevoeg word.

Die 6000-reeks se pryse begin by ՚n aantreklike R297 995.

Hisarlar- en Mahindra-werktuie en ander plaasmasjinerie

Mahindra se reeks landbouwerktuie word afgerond deur ’n uitgebreide reeks werktuie vir elke stap in die oessiklus. Hierdie werktuie, wat in Indië en Turkye vervaardig word, is deeglik getoets en bewys in verskillende grondtoestande en toepassings.

Die omvattende reeks werktuie sluit in:

• Ploegtoerusting: Swaar beitels, ploeë, êe, draaiploeë en kragêe

• Saai- en plantmasjiene

• Bemestingstrooiers en -toedieners

• Na-oestoerusting:

• Hooitoerusting: Harke, klein vierkantbaalperse en kuilvoerbaalperse

Binnekort beskikbaar:

Sampo Rosenlew-stroper

Sampo Rosenlew is ’n wêreldbekende vervaardiger van stropers met meer as 50 000 eenhede wat in 60 lande, in warm sowel as koue klimate, verkoop is.

Kontak jou naaste Mahindra-handelaar of skakel Pumza Kondlo by 012-661- 3161 of stuur ‘n e-pos na marketingsupport@mahindra.co.za vir meer inligting.