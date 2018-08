Ontmoet die vrou agter Kallie Khaki

This post is also available in: English

Leatitia Smit is ’n plaasmeisie vanuit die Bosveld en het gematrikuleer aan die destydse Hoërskool Pietersburg, waarna sy bemarking gaan studeer het. Sy het al van kleins af gedroom om haar eie onderneming te begin en na baie jare in die klerebedryf by die reuse Edcon-maatskappy, het sy die moed bymekaar geskraap om “Oom Kallie Khaki” in 2011 te begin.

Die eerste aankope was drie houers met Sterling-kakieklere wat Leatitia deur ’n webwerf bemark het. Die onderneming het stelselmatig gegroei en vandag is daar ’n winkel, ’n webblad en ’n personeelkorps van vier bekwame mense. Die produkreeks het sommer baie uitgebrei.

Daar is vroeër vanjaar besluit om totsiens te sê aan die OOM in die naam aangesien daar nou ook vroue- en kinderreekse beskikbaar is. Die onderneming is dus herdoop tot Kallie Khaki.

“Ons het nooit besef hoe sterk Oom Kallie Khaki se naam was todat ons die Oom weggevat het nie. Maar ons is vol vertroue dat ons mense sal besef dit steeds dieselfde maatskappy is – eg Afrikaans met persoonlike diens,” vertel Leatitia.

Die bedrywe aan wie ons dienste verskaf is hoofsaaklik:

Landbou

Natuurbewaring en wild

Industriële ondernemings

Ons is trots om die volgende aan ons kliënte te verskaf:

Borduurwerk van embleme en slagspreuke op klere en bykomstighede

Lasergravering op leerwerk

Pad Printing

Ons verteenwoordig die volgende klerereekse:

Sterling-mansklere

Salty-dames- en mansklere

Teesav-veldgidsuniforms

Freestyle-skoene

Tarzan-skoene

Gaan ontmoet gerus die vrou agter Kallie Khaki by hulle winkel in High Road 19 in Pomona, Benoni of besoek www.kalliekhaki.co.za om jou bestelling te plaas.