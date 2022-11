Ontmoet die President van die Romagnola Beestelersvereniging van SA

Dail van Rensburg, President van die Romagnola Beestelersvereniging, boer in die Noordwes Provinsie. Hy het ‘n gemengde boerdery, maar beeste is sy groot liefde. Dail het in 2001 met die Rensbou Romagnola stoet begin.

“Ek het ‘n artikel in die Farmers Weekly gesien oor die Romagnola ras met foto’s van kruisings en dit het my belangstelling geprikkel. Om te kyk of ek dieselfde resultate kan kry het ek eers net ‘n bul aangeskaf en die swaar speenkalwers wat ek so geteel het, het my laat besluit om met ‘n stoet te begin,” sê Dail.

“Die Romagnola is ‘n besonderse ras en beslis die regte keuse vir iemand wat van wit beeste hou,” voeg hy by.

Agtergrond oor die ras:

Die Romagnola is ‘n Italiaanse beesras wat sedert die 1990’s in Suid-Afrika gevestig is.

Die Romagnola het uitsonderlike eienskappe wat die ras ideaal maak vir kruisteling, en gee uitsonderlike basterkrag op kruiskalwers.

Die Romagnola het ‘n unieke wit haarkleed, maar met swart pigment oor die hele bees, wat die ras geskik maak vir die warm Afrikason.

Vroulike diere is vrugbaar met goeie melk en die bulle se vrugbaarheid is ook uitstekend met baie goeie morfologie tellings.

Kerneienskappe van die ras uit:

Hoë speengewigte

Uitstekende kruiskrag met ander rasse

Goeie vrugbaarheid

“Die genootskap se visie is om die ledetal uit te brei en die ras te bemark ten einde meer boere te betrek by die genootskap. As president ondersteun ek die inisiatief en gaan ons die eerste gesamentlike Romagnola produksieveiling in die komende jaar hou.

Met die veiling wat hulle hou in 2023 beoog hulle om nuwe telers te betrek met ‘n uitstekende aanbieding. “Ons maak ook gebruik van sosiale Media platforms om die ras te bamark.”

Nuwe telers kan June Wiid skakel by 051-410-0953/june@stema.co.za. Sy sal voornemende telers voorsien van die nodige kontakbesonderhede van telers.