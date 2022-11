Ontmoet die president van die Charolais Beestelersgenootskap van SA

Freddie Wasserfall, die President van die Charolais Beestelersgenootskap in SA het grootgeword in die noorde van Namibië. Na skool is hy Stellenbosch toe waar hy sy B.Rek graad verwerf het.

Daarna het hy diensplig gedoen en in 1987 saam met sy pa begin boer. Hy boer sedert 1991 in Dewetsdorp. Nadat sy pa in 2006 oorlede is boer hy op sy eie.

Freddie het sy eerste diere is in Julie 1992 aangekoop en hy het toe onmiddellik aangesluit by die Charolais Genootskap. “My van is Wasserfall wat waterval in Duits is en my stoetnaam is Chute-Deau wat waterval in Frans is,” sê Freddie.

“Ons was kommersiële boere wat Charolais bulle gebruik het in ons kudde om, op daardie stadium, speenkalwers te teel. Die Charolais het ‘n geweldige indruk op my gemaak en daar het ‘n liefde vir die ras ontstaan wat uitgeloop het op die stoetery,” voeg hy by,

Agtergrond oor die Charolais beesras

Die Charolaisras het sy ontstaan gehad ongeveer 400 jaar gelede aan die oostekant van Frankryk. Die diere is oorspronklik as trekdiere gebruik. Die Charolais ras het gegroei tot die talrykste vleisbeesras in Europa. Daar is tans ongeveer 2,5 miljoen geregistreerde diere in Frankryk alleen. Die eerste Charolais is in 1958 na Suid-Afrika ingevoer en die Genootskap is in 1966 gestig. Die ras het oor die hele wêreld verspei en kom in ses kontinente voor d.w.s. net nie in Antartika nie.

Kerneienskappe van die Charolais ras:

Die belangrikste eienskap van die Charolais ras is dat dit totaal onverwand is aan enige beesras in Suid-Afrika. As daar na die gene-kubus gekyk word lê die ras totaal verwyderd van die ander rasse vandaar die geweldige heterose (basterkrag) wat verkry word in kruisteeltprogramme.

A.g.v. die tydperk wat die ras suiwer geteel word beskik die ras oor geweldige erfdwang. Die ras is geweldig homogeen daarom bestaan daar nie afwykings t.o.v. tipe nie. Dit is die ras wat die doeltreffendste is t.o.v. ongewenste huidkleur. Die erfdwang is so sterk dat enige tweede generasie dier wit is.

Die Charolais is alom bekend vir hul groeivermoë en voeromset. Dit maak die diere uiters gesog by voerkrale.

Die Charolais neem ook langer om vet aan te pak, dit verseker ‘n groter winsgewendheid vir voerkrale.

In Fase E vleiskwaliteitstoetse wat gedoen is het die Charolais homself bewys as ‘n ras met uitstekende vleiskwaliteit.

Die Charolais is bekend vir sy rustige temprament wat ook na hul nageslag oorgedra word.

Die moderne Suid-Afrikaanse Charolais is ‘n medium raam bees wat oral in Suid-Afrika aanpas. Daar word selfs in Frankryk erkenning gegee dat Suid-Afrika die raam aangepas het sonder om ras eienskappe in te boet.

Freddie en die genootskap se toekomsvisie:

Hoewel die Charolais ras nie onder die groot rasse in Suid-Afrika tel nie, is dit een van die leidende rasse in die land. So was ons ‘n voorloper met die gebruik van ‘n liniêre klassifikasie stelsel by keuring.

Die Charolais was ook die eerste ras wat genomiese toetse gebruik het in die opgradering van diere.

A.g.v. die talrykheid van die ras internasionaal is dit belangrik dat net die beste diere se genetika die land mag binnekom. Daar is dus streng maatreëls in plek om die doelwit te verseker.

Die uitdagings is om so spoedig moontlik ‘n aanvaarbare verwysingspopulasie op te bou om sodoende genomiese teeltwaardes te bekom. Verder om ons vroulike diere te vestig as ‘n aanvaarbare moederlyn vir kommersiële boere.

Die uitbouing van die ras is ‘n kerndoelwit. Daar word veral gepoog om persone wat reeds met Charolais tipe diere boer by die Genootskap te betrek.

Wat beoog die genootskap vir die volgende twee jaar om die ras te bevorder?

Die Genootskap poog om jaarliks ten minste een groot boeredag, in verskillende dele van die land, aan te bied.

Daar word jaarliks by landboubyeenkomste soos NAMPO, NAMPO-Kaap, NAMPO-Alfa, ens, ‘n stalletjie te beman met diere.

Afgesien van jaarliks ‘n aantal kleiner skoue wat ondersteun word, word daar elke twee jaar ‘n Nasionale kampioenskap skou aangebied waar die ras onder die publiek bekendgestel word.

Nuwe telers moet net met die Charolais se kantoor kontak maak. Alle kontak inligting is op die Genootskap se webblad en Facebook. Skakel June Wiid, sekretaresse van die Genootskap by 051-410-0953.