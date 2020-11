Ongeveer 400 VS-boere neem deel aan wit/ bloulig operasie saam SAPD

This post is also available in: English

Vrystaat Landbou het gister, as deel van sy landelike veiligheidsplan, boere en SAPD-lede se paraatheid en reaksie getoets tydens n groot wit/ bloulig operasie.

Die Lejweleputswadistrik, wat die afgelope tyd erg onder misdaad deurgeloop het, was gisteraand ‘n gewemel van voertuie toe sowat 400 boere saam met lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) ’n distriks wit/ bloulig operasie gehou het. Die operasie vorm deel van die Landelike Beveiligheidsplan wat maandeliks in distrikte en stasies gesamentlik moet plaasvind.

Die sigbaarheid van boere en die polisie speel ‘n groot rol in die voorkoming van misdade op landbougrond en is dus noodsaaklik om gereeld plaas te vind. Sowat 400 boere en 50 polisielede van dorpe soos Allanridge, Hoopstad, Wesselsbron, Winburg, Virginia, Theunissen, Odendaalsrus, Hennenman, Bultfontein, Welkom en Bothaville het saam met lede van die SAPD aan die wit/bloulig operasie deelgeneem.

Mnr Jakkals le Roux, voorsitter van VL se Veiligheidskomitee, sê dat daar ook ‘n plaasaanval inoefening plaasgevind het om die reaksiespan se optrede te toets. Aspekte soos bewaring van die misdaadtoneel, monitor van die reaksiegroep het deelgevorm van dié inoefening. Die Lejweleputswa–distrik is die toenemende teiken van ernstige geweldsmisdade (plaasaanvalle), groot veediefstalle en skroot/koper kabeldiefstal. Die distrik het die afgelope tyd 6 plaasaanvalle beleef.

“Die operasies gebeur op ‘n gereelde grondslag en het ten doel om boere meer paraat te maak, sigbaarheid te verhoog en probleemareas te identifiseer wat gesamentlik met die polisie aangespreek moet word,” het le Roux gesê.

“Ons wil boere aanmoedig om by hul plaaslike veiligheidstrukture betrokke te raak. Die aanslag op ons boere is deesdae net te groot en ons kan nie meer bekostig om nie betrokke te wees nie.“ sê le Roux.

Die publiek kan bydra tot Vrystaat Landbou se landelike veiligheid inisiatiewe deur die woord VEILIG te SMS na 37846. (R1/SMS. B’s & V’s geld).

Bron: Vrystaat Landbou