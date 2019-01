Om te vlieg op die rug van ‘n groen monster: 2019 Porsche 911 GT3 RS met Weissach Pakket

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Dit was ‘n doodgewone Kaapse somersoggend toe ek ontvangs neem van die sleutels van ‘n baie spesiale Porsche. Ek onthou die woorde “joune vir die dag meneer Gallowitz. In die kajuit is daar ‘n roetekaart vir jou oorweging en ‘n petrolkaart vir indien jy dit sou nodig kry. Geniet die motor”.

“Die motor” was ‘n baie spesiale 2019 Porsche 911 GT3 RS, afgewerk in Porsche se treffende “Lizard”-groen bakkleur en toegerus met ‘n Weissach verrigtingspakket wat jou bykomende R600 000 tot die reeds stywe prys van effe minder as R4,5 miljoen, uit die sak sal jaag!

Ter wille van die oningeligtes onder ons, net die volgende agtergrond: Die 2019 Porsche 911 GT3 RS in Weissach afwerking is seker die toppunt van motoringeneurprestasie op die hoogste vlak, selfs tussen Porsche modelle met ‘n roemryke ren- en verrigtinggeskiedenis. Die witjasse in Weissach, waar Porsche se motorsport hoofkantoor is, het met die “Weissach” modelle hulle tipiese Duitse presisie en fokus op selfs die kleinste detail, na selfs nog hoër hoogtes gevoer. Die resultaat in hierdie 7de generasie GT3 RS, is die kragtigste enjin ooit wat ‘n 911 produksie model aandryf. Die 4,0 liter 6-silinder petrolenjin met ‘n horisontale uitleg, lewer in hierdie model ‘n verstommende 383kW by 8250 rpm en dit sonder turbo-aanjaging! Maksimum toere is by 9000 rpm.

Die GT3 RS is ontwikkel deur Porsche se motorsportafdeling en is gebasseer op die 911 GT3 en sy renbaanboetie die GT3 Cup, met die RS wat doelgerig ontwikkel is om uitstaande renbaanverrigting te lewer. Die nuwe GT3 RS model lewer self 15kW meer krag as die rengerigte 911 GT3 Cup model! Vir optimale verrigting word die plat-6 enjin gekoppel aan ‘n fenominale 7-spoed Porsche Doppelkupplung (PDK) ratkas wat nou selfs nog vinniger oorskakel. Gebou op ‘n uitsonderlik gefokusde onderstel en vering met lugvloeidinamika en verbeterde elektronika om optimale greep, balans en padinamika te verseker, moes Porsche noodgedwonge ook die bande verbeter. Michelin Sport Cup 2 bande van 265/35 ZR20 voor en 325/30 ZR21 agter, doen diens op spesiaalontwerpte liggewig magnesium wiele, 12.5J x 21duim agter en 9.5J x 20 duim vir die voorwiele. Die spesiale magnesium wiele van die Weissach pakket is 11,5kg ligter as die standaard aluminium wiele.

Ons “Weissach” model was ook toegerus met ‘n titanium “roll cage” wat die agterste sitplekke vervang. Verder is die groot agterste drukvlerk, voorste deksel, dak en boonste omhulsels van die kantspieëls vervaardig uit ‘n samestelling van koolstofvesel en versterkte plastiek. Die onmiskenbare teken dat die GT3 RS ‘n gesogde “Weissach”- model is, is die groot “PORSCHE” naam op die agterste drukvlerk.

Verdere klein gewigbesparings is gedoen met ondermeer die deurknippe wat met kleurgepaste “bandjies” vervang is. Ook die hoeveelheid matte in die kajuit is verminder. Die somtotaal is nog ‘n uitstekende voorbeeld van perfekte liggewig konstruksie uit ‘n mengsel van staal en aluminium wat die totale gewig van hierdie model op 1430 kg te staan bring.

Binnekant is die kajuit uiteraard rengerig en sportief afgewerk. Die groot skulp sportsitplekke is uit koolstofvesel en versterkte plastiek gegiet en oorgetrek met ‘n mengsel van kleurgepasta “Lizard”-groen en swart geperforeerde Alcantara™ en leer. Die “Weissach RS” logo is in kleurgepaste groen op die kopstutte aangebring. Ook die sportstuurwiel, voorste paneel en deurpanele se swart Alcantara- en leerafwerkings is met kleurgepaste groen stikwerk gedoen. Dieselfde logo is op die deurdrumpels aangebring. Die sitplekgordels was ook in dieselfde groen kleur terwyl ons toetsmodel ook met ‘n

FIA-gegradeerde 5-punt renharnas (in groen, hoe dan anders?) toegerus was. Die GT3 RS is standaard toegerus met aSat/Nav, stembeheer en slimfoon kommunikasie wat ‘n menigte funksies bied via Porsche se Porsche Connect Plus stelsel wat klank, kommunikasie en ander dienste bied.

Die ontwerp van die GT3 RS fokus hoofsaaklik op slegs een aspek, naamlik maksimum verrigting en dit doen die GT3 RS in Weissach gewaad besonder goed, veral rondom ‘n renbaan. Die 0-100 kpu lopie word afgeblits in 3,2 sekondes. Met agteras-stuur om stabiliteit te verbeter, ‘n wye rompontwerp wat, met die hulp van ‘n groot stertvin en breë lugskorte voor, die lugvloei help om die ligte gewig van die GT3 RS teen die pad vas te druk soos wat die spoed hoër raak, behaal die 911 GT3 RS gemaklik ‘n topspoed van 312 kpu ten spyte van die geweldige afwaartse druk. Terloops die nuwe GT3 RS se afwaartse druk is 144 kilogram teen 200 kpu wat meer is as dubbel die afwaartse druk van 69 kg by 200 kpu van die 911 GT3 padkar. Die gevolg is dat die “gewone” 911 GT3 ‘n hoër topspoed kan bereik. Die syfer verhoog na 416 kg teen 300 kpu!

Die 2019 911 GT3 RS “Weissach” in Sport modus deur die Bolandse bergpasse was ‘n belewenis wat ek nooit sal kan vergeet nie. In my lewe het ek al baie vinnige sportmotors en renmotors bestuur. Om renbane, lang aanloopbane en oor bergpasse met uitdagende kronkels en draaie teen oopketel-platvoet-nekbreekspoed, maar niks kon my voorberei vir die ongelooflike greep, balans en versnelling van hierdie groen monster nie. Die klankbaan teen toptoere was ‘n kakofonie van klank wat net geëwenaar word by die renbane waar supervinnige renmotors platvoet gejaag word. Daar is rerig min enjins wat die 4.0 liter sessilinder enjinklank van die 911 GT3 RS kan ewenaar wanneer dit teen 9000 rpm deur die ratte gelooi word.

Die 7-spoed PDK is myns insiens seker die beste sportratkas tans in die wȇreld. Oor die hele 400 plus kilometer wat 3 bergpasse heen en weer ingesluit het en die legio draaie van die Overberg se kronkelpaaie, het ek seker etlike honderd ratverwisselings gedoen (ek verkies om die ratte self te wissel met die ratspane agter die stuur), met die PDK wat foutloos, soomloos presies en teen millisekondes gereageer het. Verstommend indrukwekkend en het my mateloos beїndruk!Porsche motors is bekend vir indrukwekkende verrigting met spesifiek die legendariese 911 verrigting modelle wat uitstaan. Daarvan getuig ‘n legio roemryke rekords en suksesse om die wȇreld se renbane.

Die witjasse in Weissach het gevolglik daarop wou voortbou en het ‘n eersteklas motorsport onderstel vir die nuwe 911 GT3 RS ontwikkel.

Porsche se PASM (Porsche active suspension) bied twee opsies aan die bestuurder. Die “Normal” modus laat die bestuurder toe om sportief op openbare paaie en op nat renbane te bestuur. Kies jy egter die “Sport” opsie laat dit maksimum laterale versnelling toe en bied die bes moontlike greep op ‘n droë renbaan. Die aktiewe agter-as-stuur verseker beter dinamika deur skerp draaie asook verbeterde stabiliteit wanneer daar platvoet gejaag word.

“Porsche Torque Vectoring Plus” (PTV Plus) was ook spesifiek ontwikkel vir die nuwe Porsche 911 GT3 RS, en bied ‘n elektronies beheerde veranderbare ewenaarslot op die agterste as.

Ook die elektronies beheerde aanpasbare enjinhegpunte (mountings) maak ‘n merkbare verbetering tot die nuwe GT3 RS se paddinamika en hantering. Die Weissach pakket bied selfs groter verbeteringe aan die nuwe 911 GT3 RS se dinamika en hantering met bykomende teenrol-stawe op die voor- en agter-aste. Porsche maak ook gebruik van ‘n wȇreld eerste in padmotors met tegnologie wat koppelstawe op die aste gebruik wat uit ‘n mengsel van koolstofvesel en versterkte plastiek vervaardig word ten einde verdere gewig te bespaar.

Ek moet byvoeg dat die GT3 RS ook ongelooflik vinnig kan stop danksy die Weissach Pakket se “Porsche Ceramic Composite Brake” (PCCB). Hierdie geperforeerde remskywe wat uit ‘n mengsel van keramiek-koolstof vervaardig is, het vir ongeëwenaarde remming deur die menige kort draaie van die Bolandse passe gesorg. Die remskywe is voor 410 mm groot en 390 mm agter en het die geweldige mishandeling van my swaar voet met ‘n foutlose vertoning verduur.

Die nuwe Porsche 911 GT3 RS in Weissach gewaad is ‘n verrigting sportmotor par exellence.

Hantering, verrigting, stuurgevoel en remming is vergelykbaar met ‘n doelgeboude hoë verrigting renmotor. Dit bied uitsonderlike vermoëns op die pad, maar kan tog daagliks mee gependel word. Naweke, in die hande van ‘n bekwame renjaer wat die monster behoorlik kan loslaat, gaan die nuwe 911 GT3 RS ook heel waarskynlik op die renbaan koningkraai.

Met ‘n pryskaartjie (soos getoets) van R5,059 miljoen is die 2019 Porsche 911 GT3 RS Weissach slegs vir ‘n klein klompie baie rykes beskore. Ek was bevoorreg om vir ‘n dag lank op die rug van die groen monster Lizard oor die Bolandse berge te vlieg vir ‘n onvergeetlike ervaring.