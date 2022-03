Om ‘n handjie by te sit is die sleutel tot bewaring

Die FLIR Scout III 320 termiesebeeldingmonokulêr ter waarde van R38 000 wat deur Ultranexus geskenk is.

Ultranexus (Edms) Bpk is ՚n invoer- en verspreidingsmaatskappy wat gebaseer is in Somerset-Wes in die Wes-Kaap. Hulle spesialiseer in nagvisie-, taktiese gereedskap en landbouprodukte. Die maatskappy en sy werknemers is passievol oor natuurbewaring, veral die beskerming van bedreigde diere soos renosters, olifante en wildehonde.

In February 2022 het Ultranexus ՚n termiesebeeldingmonokulêr ter waarde van R38 000 geskenk aan Nkombe Rhino, ՚n nie-winsgewende organisasie wat gemik is op die bewaring van bedreigde spesies. Die toestel is ՚n FLIR Scout III 320, wat die eenheid teen stropery sal bystaan met die opsporing van enige lewende ding wat in die bos wegkruip.

Rowan Ferreira van Nkombe Rhino (links) ontvang die FLIR skenking van Schalk Kruger (regs), hoofuitvoerende beampte van Ultranexus.

Omdat wildbewaarders deurentyd bewus moet bly van die bedreiging van stropers en gevaarlike diere soos olifante en leeus, is hierdie toestel ՚n groot aanwins. Termiesebeeldingmonokulêre is absoluut noodsaaklik.

Die skenking is oorhandig aan Rowan Ferreira van Nkombe Rhino — ՚n organisasie sonder winsbejag wat op die beskerming van bedreigde wildspesies konsentreer.

Nkombe Rhino se stryd teen stropery het op die voorlinie van renosterbeskerming begin in die vroeë 2000’s. Sedertdien het hulle hulle arms ook uitgereik na die beskerming van verskeie ander bedreigde spesies soos wildehonde en olifante.

Die honde-eenheid van Nkombe Rhino benut die skenking wat hulle ontvang het. Hierdie eenheid word gelei deur Colin Patrick, wat reeds meer as twintig jaar in natuurbewaring werk. Hy is ՚n kenner van spoorsny, opleiding en teenstropery. Hy gebruik reeds die termiese toestel.

Deur natuurbewaring van die grond af te ondersteun beteken dat daar ՚n positiewe bydrae gemaak word tot die oorlewing van bedreigde diere. Dit kan gedoen word deur eenhede wat stropers beveg, veeartse of selfs helikopterloodse van toerusting te voorsien.

Die honde-eenheid van Nkombe Rhino, wat gelei word deur Colin Patrick, baat reeds by die geskenkte toestel.

Oor die afgelope vyf jaar was Ultranexus direk, maar ook indirek, betrokke by die stryd teen stropery. Hulle is verspreiders van noodsaaklike produkte asook handelaars van toerusting wat wilddiefstaleenhede toerus. Soms is hulle direk betrokke met die skenking van toerusting. Vir Ultranexus is dit belangrik dat bewaarders altyd het wat hulle benodig om hulle ՚n voordeel bo die stropers in die nag te gee en veilig te hou.

Termiesebeeldintoestelle is noodsaaklik in wildbewaring omdat dit die gebruiker toelaat om die hitte wat mens en dier se liggame uitstraal in die nag te kan raaksien, maak nie saak hoe min lig daar is nie en selfs deur mistigheid. Dit is ՚n aanwins vir bewaarders omdat hulle nie net die stropers sien nie, maar alles wat leef.

Hulle bly dus bewus van alles in hulle omgewing sodat hulle nie onverhoeds betrap kan word deur gevaarlike diere soos leeus of olifante nie.

Vir meer inligting oor hoe om ՚n bydrae te lewer of om hierdie organisasie te ondersteun, besoek gerus hulle webtuiste by www.nkomberhino.org.

Ultranexus bedank graag die Nkombe Rhino-organisasie vir sy getrouheid tot natuurbewaring. Hulle sien uit daarna om steeds die organisasie te ondersteun. Volgens hulle is organisasies soos hierdie belangrik, want sonder hulle sal die renosterbevolking en ander spesies nie behoue bly vir die toekomstige geslagte nie.

Vir meer inligting oor hoe om ՚n geregistreerde Ultranexushandelaar te word, skakel vir Emile Kriek by 083-559-0001 of stuur ՚n e-pos na emile@ultranexus.co.za. Besoek gerus die span by hierdie jaar se Huntex-ekspo in April (stalletjie 567, Saal 5), of besoek www.ultranexus.co.za. Om ‘n handjie by te sit is die sleutel tot bewaring Artikel voorsien