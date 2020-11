Oktober 2020 se trekker- en stroperverkope

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 789 eenhede in Oktober is aansienlik (37%) meer as die 575 eenhede wat verlede Oktober verkoop is.

Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope byna 5% meer as vir dieselfde tydperk verlede jaar.

In Oktober is 26 stroper-eenhede verkoop, aansienlik meer as die 11 eenhede wat verlede Oktober verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 25% meer as vir die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Dié volgehoue tendens in hoër verkope weerspieël die positiewe sentiment in die mark. Goeie oeste is ingebring in die meeste van die somergewasgebiede, terwyl wintergewasse goed lyk in die meeste gebiede, veral in die westelike dele van die Kaap. Weervooruitsigte vir die komende somer, in somerreënvalgebiede lyk ook bemoedigend. Algehele ramings vir die 2020-kalenderjaar lyk beslis nou beter, met verkope teen soortgelyke of hoër vlakke as in 2019.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie