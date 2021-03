Oes groter winste met dié strooptegnologie

This post is also available in: English

Artikel verskaf

Die komende stroopseisoen sal presisielandbou weer eens op die voorgrond wees en as ’n John Deere-boer kan jy gerus wees dat jy saam met John Deere die voordeel sal sien.

Presisie-landboutegnologie verseker akkurater stroopwerk en verhoogde standhoudendheid, produktiwiteit en werksverrigting.

Met John Deere is presisie-landboutegnologie nou ’n allesomvattende oplossing en dit was nog nooit eenvoudiger en meer toeganklik nie. John Deere streef daarna om dit vir elke boer makliker te maak om die voordele van hoë gehalte inligting in te span, aangesien dit besluitneming vereenvoudig, wat op sy beurt winsgewendheid verhoog.

Een van hierdie voordele is outomatisering, wat in die hedendaagse mark die sleutel tot doeltreffendheid is. John Deere-stropers, met hulle outomatiese en intelligente funksies, sorg deurlopend dat die maksimum strooptyd en lae bedryfskoste gehandhaaf word, ongeag buite-faktore. Deur te verseker dat toerusting altyd optimaal werk, word verliese verminder en die boer kry meer geld in die sak.

Die kern van John Deere-stropertegnologie en -doeltreffendheid is die opsionele Combine Advisor™-pakket om die belangrikste stroperfunksies in te stel, te optimaliseer en te outomatiseer wanneer toestande verander. Combine Advisor™ ontleed voortdurend die stroper se werkverrigting en pas alle masjienfunksies daarvolgens aan om verliese te beperk en optimale produktiwiteit te verseker namate toestande in die land verander.

Nuwe aanbiedinge

Opgraderings is aan John Deere se stropertafels en plukkerkoppe gedoen vir verbeterde werkverrigting, ’n optimale strooptyd en laer bedryfskoste. Dit word moontlik gemaak deur ’n plukkerkop-beheereenheid (Header Control Unit of HCU) wat doeltreffend met die stroper kommunikeer.

Die HCU berg spesifieke fabriekskalibrasie-instellings en versamel en stuur inligting oor die wydte van die stropertafel of plukkerkop na die stroper vir akkurate opbrengskaarte. Dit verkort die opstellingstyd en bied ’n toepaslike instandhoudingskedule. Die reeks stropertafels en plukkerkoppe sluit in: ’n Vaste skarnierraamsnybalk (hinged frame cutter bar), RDF HydraFlex™ Drapers (bandvoertafels), ’n BP15-band-optelplatform (belt pickup platform) en opvoubare of vaste mieliestroperkoppe, onderskeidelik bekend as CF (folding corn headers) en CR (rigid corn headers).

Die John Deere HDR Rigid Drapers is ideaal vir kleingraan- en kanolaboere wat in veranderende omstandighede en ongelyke of heuwelagtige terrein meer hektare per uur wil stroop, terwyl meer graan herwin word.

Die HDR het ’n skarnierraam met ’n ongeëwenaarde terreinvolgvermoë, ’n uitsonderlike wydte en ’n eenvormige snyhoogte. Afgebuigde of platgedrukte plante word oor die snybalk gevee om ’n groter deel van die oes te herwin en is beskikbaar in snywydtes van 9,14 m (30 voet), 10,67 m (35 voet), 12,19 m (40 voet) en 13,72 m (45 voet) om meer van die gewas by jou stroper uit te bring. Met die opgradering van die 12,19 m- (40 voet) -bandtafel na die nuwe, wyer 13,72 m-weergawe, kan die boer elke dag ongeveer 10% méér stroop in dieselfde aantal werksure.

John Deere RDF HydraFlex Drapers is gebou op die bewese snytegnologie van die bestaande John Deere 700FD, terwyl dit nuwe funksies bied om graanverlies te verminder. Alle RDF HydraFlex-bandtafels bevat ’n nuwe tweesnelheid-voerafdeling waarmee die operateur die voerdrom- en die middelste voerbandsnelheid met 20% kan vertraag teenoor die 700FD. Hierdie bandtafels is steeds toegerus met die veldbewese John Deere-dubbelsnit- HydraFlex-snybalk van 10 cm met ’n dubbele aandrywingskag. Die messtelsel bied bedryfseksklusiewe snyverrigting met 1 980 snitte per minuut.

John Deere bied ook die BP15-bandopteller vir kleingraan- en kanolaprodusente wat meer hektaar per uur wil oes. Die BP15 het verbeterde voersnelheid- aanpasbaarheid om groot volumes gewasse op ’n slag te hanteer met ’n standaard tweespoed-awegaaraangedrewe kettingrat wat 20% vinniger toevoersnelhede lewer indien nodig – ideaal vir die oes van kanola.

’n Nuwe reeks mieliestroperkoppe is ook ontwikkel. Vir gewasse wat leun, afwaarts neig of omgeval het, kan die vaste CR-mieliestroperkoppe toegerus word met aktiewe endskermbalke wat meer mieliekoppe by die stroperkop intrek. John Deere se opvoubare CF-mieliestroperkoppe

sluit al die kenmerke van vaste CR-mieliestroperkoppe in, maar bied ’n laeprofiel-vouraam en ’n vousiklustyd van minder as 60 sekondes as dit aan die stroper gekoppel is. Die volledige pakket bied jou as kliënt die John Deere-voorsprong.

Ons volg nie, ons lei. Kontak jou naaste handelaar vir meer inligting, pasgemaakte oplossings, besparings en werkverrigting. Besoek ook www.deere.com/sub-saharan/en vir meer inligting.