Oakhurst se Kubotas kry werk met lekkerkry klaar

This post is also available in: English

deur Tisha Steyn

Oakhurst Melkery se 380 ha groen weivelde lê tussen die Outeniekwaberge en die see. Altesaam 125 ha is onder spilpuntbesproeiing uit twee damme wat uit die berge gevoed word, terwyl die res droëland is wat met die gemiddelde reënval van 780 mm per jaar lowergroen gehou word.

Hier boer Jake Crowther sedert 2003 met Jerseys; 800 van die 1 200 koeie is in produksie en lewer daagliks sowat 14 000 liter melk aan Parmalat. Die Jerseys wei saam met ’n geslote swart Angusstoet op die raaigras- en kikoejoeweiding.

“Die ideale melkplaas word gekenmerk deur die minimum geraas en bedrywighede, en omdat die Kubotas fluistersag loop – sonder ’n gebrul van enjins en geknars van ratte – gebeur dit maklik,” sê Jake. “Dit help ook dat die gaste in ons vakansiehuisvesting nie gesteur word nie.”

Oakhurst het in September verlede jaar hulle eerste Kubota gekoop en in Maart vanjaar hulle tweede een. Dit het so gebeur: “Ons ou groot trekker was by Carlu Trekkers vir herstelwerk en Iando het vir ons ’n Kubota M9540 DTH-trekker geleen om die werk intussen te doen,” vertel Jake. “Ons was so beïndruk met die trekker se werkverrigting dat ons Iando drie dae later laat weet het ons hou hom.”

In Maart vanjaar het hulle twee ou, kleiner trekkers vervang met ‘n Kubota M130X, en sedertdien word al die werk op die plaas deur die twee Kubotas gedoen. Die oggend van ProAgri se besoek is die twee trekkers besig om kuilvoer te laai. André Appels, in die M130X se klank- en stofdigte kajuit, laai kuilvoer met die voorlaaier op ‘n 16 m3 voerwa. Dit is ‘n plesier om die M130X dop te hou wat met sy 5 m-draaisirkel op ’n tiekie draai. “Elke Kubota het ’n opsionele voorlaaier wat spesiaal vir die model ontwerp is,” verduidelik Iando.

Wanneer die wa vol is, skakel Ben Slinger die M9540 DTH aan en met die hidrouliese koppelaar, wat self die regte versnelling vir elke taak en omstandigheid kies, sleep hy die sware kuilvoerwa lag-lag na die voerbakke sonder enige wielglip of sukkel. Die twee Kubotas sleep ook sonder moeite ’n groot snyer en komposstrooier, ’n geenbewerkingplanter wat weiding saai en padinstandhoudingstoerusting.

Nog eienskappe wat plaaswerk lekker laat loop, is die verlaagde brandstofverbruik vanweë presisie-brandstofinspuiting, en veral die kort, gerieflike draaisirkel! Met die M130X se gevorderde elektroniese

beheerstelstel is dit moontlik om met die druk van ’n knoppie die omwentelinge van die viersilinder-, 6,1 liter-dieselenjin vooraf in te stel of te beperk, wat deurgaans egalige en akkurate werkverrigting verseker. Die trekker weeg sonder neus- en wielgewigte 4 390 kg en sy driepunthyser kan 5 800 kg optel. Die M9540 weeg 2 500 kg en kan 3 900 kg optel. “Die feit dat die trekkers relatief lig is, help dat hulle nie die grond onnodig vastrap nie,” sê Allister Winfie, plaasbestuurder.

Die M130X lewer 84 kW (die M9540 62,7 kW) op die kragaftakker wat die omwentelinge konstant hou, maak nie saak of die trekker luier of ry nie. Die grootste gerief is die vierwielaangedrewe M130X se agtspoed-, semi-outomatiese ratwisseling, met 16 vorentoe- en 16 truratte en ’n hidrouliese veelplaat-natskyfkoppelaar. Die Kubota spog ook met regstreekse drukbuisinspuiting en ’n turboaanjaer met interverkoeling. Die M9540 het ’n gewone sesspoed, gesinchroniseerde ratkas met twaalf vorentoe- en twaalf truratte. Carlu Trekkers in Montagustraat, Blanco, is die verskaffer van die helder-oranje Kubotatrekkers en werktuie in die Suid-Kaap. “Carlu Trekkers se sukses berus op dienslewering: “By ons word kliënte vriende,” sê Iando.

Gesels met Iando Minnie by 082-822-3132 of 044-870-7660 of stuur ’n e-pos na iando@carlutrekkers.co.za om meer inligting te vra.