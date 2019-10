Nuwe Toyota RAV4 GX-R

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Toyota het baanbrekerswerk gedoen toe die eerste RAV in 1994 in Japan en Europa bekendgestel is, nadat die eerste konsepvoertuig in 1989 by die Tokio Motorskou onthul is. ‘n Verbeterde konsep is in 1993 getoon wat nader aan die produksieweergawe was.

Die filosofie agter die RAV (Recreational Active Vehicle) was om ‘n kompakte passasiervoertuig te skep wat oor viertrek beskik om ook in die veld te kan ry, maar terselfdertyd ook gerieflik op die teerpad kan rondrits. Die RAV was toegerus met ‘n 2.0 liter petrolenjin en beskikbaar in twee- of vierdeurweergawes met handrat of outomatiese ratkas.

As klein ekonomies pretmobiel met ‘n prettige funksionele ontwerp was die eerste RAV gewild onder die jonger geslag. Met die derde generasie het die “kompak” plek gemaak vir ‘n medium grootte gesinswa wat steeds op die grondpad kan baljaar, maar eintlik meer van ‘n krooskarweier diens gedoen het. Die 4de generasie was selfs groter met nog minder sportiwiteit as die vorige generasie en ligjare verwyder van die aanvanklike ontwerpfilosofie.

Die nuwe 5de generasie RAV4 is vroeër vanjaar in Suid-Afrika bekendgestel en ek het die 2.0 GX-R model met 4 wiel aandrywing en ‘n CVT outokas vir ‘n week onder hande gehad. Hoewel steeds nie die aanvanklike klein pretmobiel van 20 plus jaar gelede nie, is die nuwe RAV4 GX-R definitief meer SUV as MPV en verseker meer avontuurlik en sportief as die vorige drie generasies.

Die nuwe RAV4 GX-R AWD vertoon dinamies en aggressief met ‘n forse sierrooster. Die bakontwerp is byna hoekig met skerp lyne. Die GX-R AWD-model blyk effe hoër te hurk oor die wiele om dan die pens bietjie meer te lig. Groter plastiek beskerming om die wielboë, asook voor en agter onder die buffers vir die inval- en vertrekhoeke se moontlike stampe, beklemtoon dit die GX-R se forser voorkoms verder. As geheelbeeld vertoon die nuwe RAV4 GX-R vir my treffend en doelmatig.



Binnekant beïndruk die nuwe RAV4 met uitstekende afwerking en materiale van hoogstaande gehalte. Die ambiaans in die kajuit vergelyk baie goed met kompeteerders uit Duitsland. Die voorpaneel is prakties, ergonomies goed uitgelê en vertoon modern. In GX-R gewaad word die nuweling standaard baie goed toegerus. Middel bo in die voorpaneel is ‘n 7” raakskerm waarop alle kommunikasie-, klank- en voertuiginligting asook SAT/NAV en tru-kamerabeelde vertoon word. Die kajuit is ruim bied gerieflik sitplek aan tot 5 passasiers met die agterste insittendes wat gemaklik kan sit met meer as genoeg been-, knie-, skouer- en kopruimte. Verder is daar praktiese sowel as nuwerwetse katoeters asook genoeg stoorplek vir alledaagse gebruikersgoedjies soos bottels, sleutels en selfone. Toyota het die nuwe RAV4 GX-R ook goed toegerus in terme van veiligheid. Daar is sewe lugsakke, ABS met elektriese remverspreiding, remhulp, heuwel-af beheer, stabiliteitsbeheer, glybeheer asook beheer wanneer die sleepwa buite beheer wil swaai.



Die 2019 Toyota RAV GX-R is toegerus met ‘n 2.0-liter viersilinder petrolenjin sonder turbokrag wat krag na al vier wiele stuur met behulp van ‘n palwissel (CVT) outomatiese ratkas. Die enjin lewer maksimum 127 kW en 203 Nm wringkrag. Amptelike brandstofverbruik word aangegee as 6,7l/100 km in ‘n gemengde siklus van stadsverkeer en ooppad-ry.



Ek was beïndruk met die nuweling se padgedrag en ritgehalte op die teer asook die lae vlakke van wind en enjingeraas in die kajuit teen togsnelhede. Die GX-R het heerlik hanteer met ‘n soliede gevoel van veiligheid wat meer tuis is by veel luukser, duurder en swaarder SUV’s. Dit was egter op die grondpaaie waar die RAV4 my verbaas het met baie goeie greep, balans en ‘n uiters gesofistikeerde ritgehalte, self op sinkplaatgedeeltes.

Terwyl die GX-R model krag deur al vier wiele na die pad stuur, is die RAV4 eintlik meer van ‘n stoftrapper (soft roader) as ‘n veldryer. ‘n Beheerknop laat die bestuurder toe om tussen verskillende ritmodusse te kies waaronder “Sand& Modder” en “Klip en Gruis” na gelang van die terrein. Ek het ons toetsmodel behoorlik beproef op al die terreine en was verstom oor hoe gemaklik die GX-R klippe kon klim en die dik, los sand van die Weskus en Sandveld baasgeraak het, danksy die nuwe meganiese 4-trek stelsel wat oor dinamiese wringkrag verspreiding beskik. Die stelsel kan die agteras uit die 4-trek stelsel “ontkoppel” wanneer nodig of net die linker of regterwiel “uitskakel” wanneer nodig.

Die RAV4 GX-R AWD is ‘n uitstekende voertuig en ek is van mening dat sou Toyota die 2.4 turbodiesel in die GX-R kon vasbout, baie Fortuner kopers veel eerder die RAV4 sou koop. Die nuweling se binneruim is vir my persoonlik netjieser ontwerp, beter uitgelê en meer modern. Verder voel die kajuit vir my net so ruim as die van die Fortuner, maar die gehalte van die materiale en afwerking in die nuwe RAV4, skep ‘n ambiaans van luuksheid waaraan die Fortuner gebrek gaan. Die nuwe RAV4 GX-R AWD voel Europees, selfs Duits waar die soliditeit van die deure, die manier hoe sag en netjies die deure oop- en toemaak, soortgelyk is as die veel duurder Duitse kompetisie. Kortom, die RAV4 GX-R is myns insiens die beste kopie in hierdie hoogs mededingende segment.

Gaan toetsbestuur een by jou naaste Toyota handelaar, jy sal dalk met een wil huis toe ry.

Toyota RAV4 2.0 GX-R-CVT AWD verkoop vir R531 600



Ingesluit by die prys van die nuwe RAV4 is ‘n 3jaar/100 000 km waarborg en ‘n 6jaar/90 000 km diensplan.