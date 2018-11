Nuwe Suzuki Jimny: Die legende nou nog beter

This post is also available in: English

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Suzuki Motors SA het so pas sy nuwe Jimny kompakte sportsnuts in Suid-Afrika bekendgestel en ons was daar. Die nuwe Jimny vervang ‘n model wat wȇreldwyd steeds baie gewild is, ook in Suid-Afrika.

Die eerste geslag, bekend as die LJ, was van 1970 tot 1981 op die mark, gevolg deur die SJ, wat tot 1998 beskikbaar was. Hierdie model was die eerste een wat in Suid-Afrika beskikbaar was. In 1983 het General Motors die SJ 410 met die keuse van ‘n harde- of seildak plaaslik bekendgestel en later is die enjinkapasiteit na 1,3 liter vergroot met die koms van die SJ 413. Daarna het hy die benaming “Samurai” gekry. Toe Suzuki uiteindelik na Suid-Afrika terugkeer, is die Jimny vir die eerste keer hier bekendgestel.

Die nuwe Jimny is die eindproduk van ‘n heel nuwe ontwerpfilosofie en is vir die eerste keer plaaslik in twee afwerkingsvlakke beskikbaar, naamlik die GA en die GLX. Laasgenoemde is met ‘n keuse van ‘n hand-of outomatiese ratkas beskikbaar. Die hele reeks het Suzuki se All Grip-vierwielaandrywingstelsel met ‘n laestrek-oordrag ratkas, asook ‘n leerraamonderstel as standaardtoerusting.

Suzuki se filosofie met die Jimny is om ‘n bekostigbare nutsvoertuig met vierwielaandrywing beskikbaar te stel in ‘n mark wat steeds onversadigbaar dors na avontuur en die buitelug in ‘n voertuig. Al drie die vorige geslagte klein Suzuki es-joe-wees was ligte, kompakte en bekostigbare voertuie met 4×4-vermoës wat al legendariese status bereik het. Die nuweling bou voort op daardie wenresep. Met die nuwe Jimny se stilering word erkenning gegee aan sy voorgangers. Dieselfde ronde kopligte, opwaartse modderskerms voor en ronde, oranje rigtingwysers van die LJ en die kantgleuwe in die skulpagtige enjinkap van die SJ-reeks word in die nuwe Jimny gebruik. Ook die regop sierrooster herinner aan sy twee direkte voorgangers.

In geheel is die ontwerp doelmatig en met ‘n reeks toepaslike bakkleure wat met swart aksente opgekikker word, trek die klein Jimny se parmantige voorkoms onmiddellik aandag .

Die plat oppervlaktes van die nuwe ontwerp maak dit in kouer gebiede makliker om van sneeu ontslae te raak terwyl die regop A-pilare en die skulpagtige enjinkap weer sigbaarheid verbeter. Die hoekige voor-en agterstampers help om die inval- en vertrekhoeke te verbeter terwyl die ontwerp van die voorste stampers die bande se ryoppervlak op ‘n horisontale vlak vergroot vir beter klimvermoë in rotsagtige veldrytoestande. Die noodwiel is op die agterdeur gemonteer om maklike toegang te verseker. Die vierkantige wielboë maak dit makliker om wiele te vervang of bande se lugdruk aan te pas vir wanneer daar in die sand gery word.

Aan die binnekant is daar ‘n vermenging van praktiese- en retro-ontwerpelemente. Die ontwerp van die instrumentepaneel herinner ‘n mens aan die vorige modelle. Die deurpanele is gedeeltelik dieselfde kleur as die motor se bakwerk en die afwerking in die kajuit is ontwerp om duursaam en prakties te wees terwyl die opvlaktes maklik is om skoon te maak. Die instrumentepaneel bestaan onder meer uit ‘n spoedmeter en toereteller wat in afsonderlike vierkantige omhulsels gehuisves word, terwyl die instrumentepaneel in ‘n dowwe metaalkleur afgewerk is. Vir praktiese en werksgebruik is die deurhandvatsels vergroot vir maklike gebruik, selfs wanneer werkshandskoene gedra word.

Die nuwe Jimny is ook ‘n 3-deur, maar bygesê, die voorste deure is groot en met die sitplekke wat gemaklik en vêr kan skuif is in- en uitklim heel gemaklik. Die agterste sitplek bied gerieflike ruimte vir 2 volwassenes van normale grootte. Die bagasieruimte met die sitplekke regop bied genoeg spasie vir leë winkelsakke, maar slaan jy die agtesitplekke plat (dit verdeel 50/50) is daar genoegsame ruimte vir 2 persone se langnaweek-wegbreek-kampeergoete.

Die nuwe Jimny is slegs beskikbaar met ‘n 1,5 liter viersilinder petrolenjin wat piek kraglewering van 75 kW teen 6 000 rpm en ‘n maksimum wringkrag van 130 Nm teen 4 000 rpm lewer. Hierdie krag word na al vier die wiele gestuur met ‘n keuse van ‘n vyfgang-handratkas of ‘n 4-spoed outomatiese ratkas. Die handratkas se rathefboom is herontwerp om meer direkte ratwisseling te bied en oorskakelings is gemaklik en voel solied. Suzuki se AllGrip Pro-stelsel bestaan uit 2H (tweewielaandrywing met hoëstrek), 4H (vierwielaandrywing met hoëstrek) en 4L (vierwielaandrywing met laestrek) wat met behulp van ‘n tweede kleiner rathefboom in beide handrat en outomaties gekies kan word. Dié dryfstelsel word nog verder verbeter deur Suzuki se remgekoppelde vastrap-ewenaar en elektroniese stabiliteitsbeheer. Dit word verder ondersteun deur wegtrekhulp en afdraandbeheer. Laasgenoemde handhaaf ‘n snelheid van onderskeidelik 10 kpu in 4H en 5kpu in 4L.

Beide Jimny modelle is standaard toegerus met lugversorging, kragstuur, ABS-remme met noodremhulp, elektroniese stabiliteitsbeheer, dubbele lugsakke voor en ISOFIX-hegpunte vir die agtersitplekke. Die intree GA model is radiogereed met twee luidsprekers en lugdraadbedrading en ry op staalwiele van 15 duim. Die luukser GLX baie beter toegerus is met bykomende standaardtoerusting in soos elektries beheerde vensters en buitespieëls, outomatiese klimaatbeheer, afstandbeheerde sentrale sluiting oop-en- toesluit asook ‘n sportiewe leeroorgetrekte stuurwiel wat op en af kan verstel en oor skakelaars vir die klank, telefoon en spoedbeheer beskik. ‘n USB-kragpunt en ‘n SD-kaartgleuf met ‘n 12 volt-kragpunt in die bagasiebak bied legio opsies vir allerhande katoetertjies.

Die GLX is ook bykomende toegerus met ‘n raakskerm inligting-en-vermaakstelsel, Bluetooth-verbinding en Apple Car Play of Android Auto. Buite kry die GLX ook voorste misligte, hoofligte met LED’s en 15” allooiwiele ekstra.

Op die pad hanteer en ry die nuwe Jimny veel beter as sy voorganger. Danksy die wyer spoor is stabiliteit op die teer teen snelwegspoed gelykstaande aan die van ‘n klein sedanmotor. Die ratkaste is ook ‘n groot verbetering met gemaklike oorgooie. Die outomaties behoort in stadsverkeer die gunsteling te wees. Tog word die Jimny myns insiens effe benadeel op die ooppad ten einde veldry te verbeter, aangesien die toere teen bykans 3800 rpm hardloop wanneer daar teen120 kpu op die ooppad aangestoot word. Die outomaties loop teen effe laer toere teen dieselfde spoed. Wanneer die 1,5 liter enjintjie egter so hoog sing raak die enjinklank effe steurend in die kajuit. Hantering, greep en balans in die veld is uitstekend terwyl paddinamika op die ooppad deur Mpumalanga se bergpaaie beїndruk het met min bakrol.

Vir die avontuurlustiges onder ons is die nuwe Jimny die ideale klein es-joe-wee.

Die geheim van die nuwe Jimny se goeie veldryvermoë is ‘n sterk leerraam-onderstel met die nuwe model wat nou ’n gepatenteerde dwarsbalk, die Suzuki X-balk, tussen die twee vaste asse bykry.

Die X-balk bestaan uit twee diagonale dwarsbalke wat die onderstel verder versterk en rigiditeit verhoog. Dit beperk rompverwringing in ernstige dwarsas-veldrywerk en bied ’n stewige platform waaraan die romp en veringkomponente geheg is. Die voordeel van die bykomende wringstewigheid is dat die Jimny se padrydinamika en algehele botsveiligheid verbeter het.

Die nuwe Jimny spog met ‘n 210 mm grondvryhoogte, ‘n 37˚ vertrekhoek, 28˚oorklim- en ‘n 49˚ vertrekhoek. Voeg daarby ‘n laestrek ratkas met ‘n droëgewig van slegs 1090 kg en die klein Suzuki bied ‘n viertrekvermoë sonder weerga en gaan ongetwyfeld voortbou op die legende wat deur sy voorgangers daargestel is.

Die pryse van die Jimny-reeks lyk soos volg:

Jimny 1,5i GA h/r: R264 900

Jimny 1,5i GLX h/r: R299 900

Jimny 1,5i GLX Outo: R319 900

Ingesluit by die prys is ‘n meganiese waarborg van vyf jaar of 200 000 km en ‘n diensplan van onderskeidelik twee jaar of 30 000 km of vier jaar of 60 000 km.