Nuwe sakeplan kan Nieuwoudtville Rooibos laat herleef

Nieuwoudtville Rooibos staan op die rand om deur ’n nuwe sakeplan private beleggers betrokke te kry om te verseker dat sy skuld gedelg en die sakereddingsproses beëindig kan word.

Dít is goeie nuus vir die gemeenskap van die Hantam munisipale gebied vanwaar die rooibosteeverwerkings- en verpakkingsaanleg waarin die Noord-Kaapse Provinsiale Regering die enigste aandeelhouer is, die afgelope paar jaar bedryf word.

Die maatskappy is in sakeredding geplaas nadat plaaslike rooibosprodusente nie vir lewering van tee aan die aanleg betaal kon word nie. Intussen is ‘n groot hoeveelheid werk deur verskillende betrokkenes, ingesluit die Noord-Kaapse Provinsiale Regering, gedoen om die besigheid weer volhoubaar te maak.

Volgens Herman Bester, sakereddingspraktisyn, het die sakereddingsproses nou ‘n goeie kans om binnekort beëindig te word. Vier verskillende private beleggers stel daarin belang om in die besigheid te belê as deel van ‘n nuwe sakeplan wat vir die onderneming ontwikkel is.

“Gesprekke is in volgende week met verteenwoordigers van die provinsiale regering belê om die beginsels van ‘n potensiële transaksie te bespreek. Die provinsiale regering is as eienaar die inisieerder van die belangrike projek wat met die regte intensie aangepak is om werkskepping, transformasie en opheffing te verseker. Dit is realistiese doelwitte wat steeds bereik kan word met die nuwe sakeplan wat nou in samewerking met die provinsiale regering verder verfyn kan word.

“Die intensie van die reddingsaksie was van die begin om die regering te ondersteun om ‘n suksesvolle omdraai van die besigheid te bewerkstellig, ten goede van alle betrokkenes deur bereiking van die doelwitte wat die regering vir homself hierdeur gestel het,” sê Bester.

Volgens die plan, wat volgende week ook met ander geaffekteerde partye bespreek sal word, kan die private beleggers die maatskappy herkapitaliseer, juis in ’n tyd dat verkope van verpakte tee die laaste ses maande gerealiseer het met ooreenkomste in die kleinhandel as deel van plaaslike en internasionale markontwikkelingswerk vir Nieuwoudtville Rooibostee se Bokkeveld verbruikershandelsmerk en bulkverkope vir die maatskappy.

Volgens Malcolm Baard, waarnemende hoofbestuurder, is daar ’n opgewondenheid op die dorp oor die plan, veral nou dat verkope aan die toeneem is. “Die maatskappy is reeds die grootste enkele werkverskaffer op die dorp omdat amper 40 mense permanent in diens is. Met die moontlikheid dat ’n verdere 60 mense, wat nou tydelike werk het, permanent in diens geneem kan word, skep dit ’n atmosfeer van hoop. Dat die departement en die sakereddingspraktisyn saamwerk om die nuwe plan te laat werk, word deur al die betrokkenes as baie bemoedigend beskou, het Baard gesê.

