Nuwe planne by Afrika Agri Tech 2020

deur Jaco Cilliers

Daar is leemtes in die landboubedryf wat probleme inhou vir voedselsekuriteit en toekomstige ekonomiese ontwikkeling. Hierdie leemtes moet aangespreek word. Dit was die boodskap wat die “Agricultural Development Agency” of te wel AGDA oorgedra het. Die agentskap is bekendgestel tydens die Afrika Agri Tech(AAT)-konferensie op 18 Februarie 2020.

Die tema van die eerste dag van die konferensie was hoe om meer te produseer met minder insette met behulp van nuwe landboutegnologie.Toesprake in die verband is gelewer deur die adjunk-direkteurgeneraal van die Departement van Wetenskap en Ontwikkeling, Mmboneni Muofhe.

Die besoekers is ook toegespreek deur Willemien van Asselt van Nederland om te verduidelik hoe die klein landjie dit regkry om een van die grootste uitvoerders van landbouprodukte ter wêreld te wees.

Tavonga Siyavora het besoekers toegespreek oor die ontwikkeling van John Deere en die nuwe tegnologie wat hulle inspan om boerdery meer doeltreffend en meer winsgewend te maak. John Deere het ook in hulle indrukwekkende uitstalling hierdie tegnologie vertoon in die vorm van “slim” trekkers en selfs outomatiese hommeltuigbeheer.

Oor die volgende twee dae van die konferensie word onderwerpe soos ondersteuning deur rekenaarsagteware en dataversameling bespreek.

Benewens die John Deere standplaas was daar ook uitstallers soos Rovic Leers, Farm Ranger, AFGRI en vele meer. Altesaam 36 uitstallers wat daartoe verbind is om landbou en boerdery meer doeltreffend en meer winsgewend te maak.

Die skou duur voort tot 20 Februarie 2020.

Foto 1: Besoekers aan die AAT konferensie luister na die verskillende sprekers wat hulle gedurende die konferensie kom toespreek.

Foto 2: Die span van Rovic Leers was daar in volle sterkte.

Foto 3: Tavonga Siyavora bespreek die geskiedenis van John Deere en die planne wat hulle het om die boere instaat te stel om meer te produseer met minder grond.