Nuwe Pioneer Mieliebaster – P1975PW vir die Oostelike Mielieproduksiegebiede

Deur Mauritz van Heerden – Pioneer Produk Landboukundige

Die ontwikkeling en grootskaalse aanvaarding van baster genetika is een van die mensdom se grootste prestasies wat lei tot ‘n veelvoudige produktiwiteitsverhoging teenoor historiese genetika. Min ander wetenskaplike ontwikkelings het ‘n groter impak gehad op die verhoging van die voedselvoorraad, beskikbaar aan die wêreld se bevolking as die ontwikkeling van bastermielies. Die suiwer-lyn-teelmetodes wat gebruik is om ingeteelde ouers vir basters te skep, is toegepas op variëteitsontwikkeling vir selfbestuiwende mieliespesies.

Steeds toenemende oesopbrengste was een van die groot suksesverhale van die moderne geskiedenis, wat gehelp het om ‘n groeiende wêreldbevolking te voed en te vergoed vir die krimpende plaasoppervlaktes. Geen oes het meer indrukwekkende winste behaal as mielies nie, wat in die afgelope halfeeu meer as verdubbel het in opbrengs. Hierdie winste is te danke aan verbeterings in beide mieliegenetika en gewasbestuurspraktyke. Of boere en wetenskaplikes kan voortgaan om opbrengsverhogings te maak teen dieselfde tempo as in die verlede, is nog ‘n besprekingspunt. Sommige spekuleer dat winste noodwendig sal afplat namate mielieopbrengste die “teoretiese maksimum” opbrengs nader wat deur rekenaargroeimodelle geskat word. Ander wys op moderne teeltegnieke, insluitend die gebruik van transgeniese eienskappe, genetiese merkers, verdubbelde haploïede, verbeterde inligtingstegnologie en ander vooruitgang wat eintlik die tempo van genetiese wins kan verhoog.

Hoe het enkel kruise sigbaar verander om meer opbrengs te lewer?

Morfologiese data wat in Pioneer-erastudies ingesamel is, sluit in oesindeks, pluimgrootte, blaarhoek, helmknop-sytak-interval, stam- en wortelontwikkeling, onvrugbaarheid en blygroen (“stay green”). So het graanmassa mettertyd ‘n hoër persentasie van totale plantmassa geword, sodoende die belangrikheid van skepelmassa. Hierdie bogenoemde eienskappe bly nogsteeds van kardinale belang by hedendaagste telingsprogramme, om verhoogde opbrengs daar te stel. Ons kan nou duidelik die veranderde genetiese lyne sien ten opsigte van raam, blare, blaarhoek, stam, pluim, kop, ens. Hierdie verskille maak dit belangrik dat plasing korrek moet wees, veral nou van lae- tot hoë plantpopulasies en wye- tot nou rye, lae- tot hoë-potensaal gebiede. Onder alle veranderinge aan die mielieplant, is die een wat primêre krediet vir mielie-opbrengswinste moet hê, is egter die vermoë om spanning wat deur hoër plantpopulasies opgelê word te verduur en steeds ‘n kop te produseer, wat lei tot meer opbrengs per eenheidsoppervlakte. Met teling vir hoër opbrengste, moet aanpasbaarheid en stabiliteit altyd ‘n prioriteit bly. Dit is waar Pioneer se nuwe medium groeiseisoen basters P1975 en P1975PW baie sterk inpas.

P1975PW: Nuwe Pioneer baster vir die Oostelike produksiegebiede

‘n Nuwe uitstekende en stabiele opbrengspotensiaal baster, met die nuwe PowerCore™ (PW) tegnologie in, vir Oostelike produksiestreke in die medium (VRV = 120) groeiseisoen mark.

Baster met uitstekende vermoë om tweede kop te maak by goeie toestande en laer plantestande.

Stoot twee koppe meestal gelyk, maar onder stremming gebruik eerder energie om groter primêre kop te maak.

Beskik oor baie goeie aanpasbaarheid by hoë- en lae potensiale.

Toon baie goeie stabiliteit ten opsigte van opbrengs oor al die Oostelike gebiede.

Goeie opbrengs op hoër potensiaal gronde.

Pas baie goed in ‘n pakket saam P1788BR en P2432BR, omrede groeilengte tussen P1788BR & P2432BR is.

Nie groot plantraam nie en kophoogte kan laag wees by laer plantpopulasies.

Koppe is goed geplaas by normale plantpopulasies vir omgewing.

Goeie blaarsiekte pakket, veral Noordelik Blaarskroei. Bevat Noordelik Blaarskroei geen en toon redelike goeie tolleransie teen gewone blaarroes.

Agronomies baie sterk en het sterk saailing.

Is ongeveer 75 – 86 dae na plant tot 50% blom en benodig ook min of meer 760 – 800 daaglikse hitte-eenhede (HE) daarvoor. Behoort ongeveer tussen 155 – 165 dae na plant, fisiologies ryp te wees (R6).

Belangrike agronomiese eienskappe