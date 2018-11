Nuwe lede verkies tot SA Stamboek

This post is also available in: English

Twee nuwe Uitvoerende Komiteelede (EXCO) is nuut verkies tydens Stamboek se Algemene Jaarvergadering wat op 1 November 2018 in Bloemfontein plaasgevind het.

Die vakatures het ontstaan as gevolg van die uittrede van dr Johan Jooste en PW van Heerden. Hulle plekke word nou ingeneem deur Pete Durham en Koos Vosloo. Pete Durham is ’n Jerseyteler van Natal en vorige President van Jersey SA. Koos Vosloo is die President van Dohné Merino Telersgenootskap en boer in die Vrystaat.

Christopher Melamu, Bonsmarateler van die Noord-Kaap is herkies tot EXCO vir nog ’n termyn van twee jaar.

Bron: SA Stamboek