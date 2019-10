Nuwe kajuit maak dit ’n plesier om ’n Scania te bestuur

This post is also available in: English

“Die dieselverbruik van Scaniatrokke is beter as dié van enige ander trok in hulle klas,” sê Ryno van Wyk, eienaar van Rusgenot Transport.

Ryno het gaan inloer by die Scaniauitstalling by NAMPO Kaap. Hy het agt Scania-trokke waarmee hy landwyd vrugte vervoer.

“Scania se vragmotors is puik waarde vir geld, want die trokke behaal goeie tweedehandse pryse. Ek sal beslis nog Scanias koop,” het Ryno beklemtoon.

Die Scania R560 NGT (nuwe generasie langafstandtrokke) is in Mei bekendgestel en was vir die eerste keer op ’n skou by NAMPO Kaap in Bredasdorp. Dit was ook Scania se eerste deelname aan die skou.

“Die R560 is ons topverkoper. Die hele Suid-Kaap wemel van die Scanias.

Boere koop dit vir plaasgebruik, veral om die plaas se produkte flink, vinnig en veilig na die mark te vervoer, en dit kan verskillende soorte leun- en sleepwaens haak,” sê Dippenaar Smith, verkoopverteenwoordiger vir Scania.

Hy sê die lugvloei-dinamika van die Scania-kajuite is herontwerp om beter dieselverbruik te bevorder. Elke trok is verder ook vir 3 jaar/600 000 km gewaarborg.

“Operateurs sal voortaan heelwat gemakliker wees in die opgegradeerde binneruim van die Scania 560-kajuite en dit sal hulle in staat stel om langer afstande te bestuur sonder om moeg te word. Die boer kan nou selfs ’n kajuit presies volgens sy persoonlike smaak kies.

“Die bestuurder het ’n beter uitsig na buite en as hy bietjie bene wil rek, die kajuit is so ruim dat ’n mens selfs regop daarin kan staan,” sê Dippenaar.

Dippenaar Smith is ’n lang kêrel, maar hy kan maklik regop staan in die kajuit van ’n Scania-trok.

’n Klompie uitstaande kenmerke van die Scania-trok se kajuit:

• Oopvoutafel: Die instrumentpaneel aan die passasier se kant kan toegerus word met tafel met ’n gladde oppervlak om op te eet en te werk;

• ’n USB-poort is beskikbaar om elektroniese hulpmiddels te koppel;

• Lugreëling kan volgens keuse gestel word;

• Verbeterde instrumentasie: ’n Groter vertoonskerm, verbeterde grafika en “slim” kontroles is byderhand sonder om die oog van die pad af te haal;

• Pakplek: Die kajuit het groter en makliker bereikbare pakruimtes bokant die deure en voorruit. Die voorste boonste pakruimte kan gebruik word vir ’n mikrogolfoond of koffiemaker;

• Sluit- en alarmstelsels: Die voertuig het ’n sentrale sluitstelsel en ’n bykomende interne deurslot. As die alarm geaktiveer word, word die kajuit gemoniteer deur bewegingsensors en sensors aan die deure en luike. Die alarmstelsel het ook ’n paniekalarm wat deur die afstandbeheersleutel of alarmknoppie in die kajuit geaktiveer kan word;

• Immobiliseerder: As enige persoon probeer om die enjin met ’n verkeerde sleutel aan die gang te sit, sny die elektroniese immobiliseerder die brandstoftoevoer af en die voertuig se aansittermotor sal nie draai nie;

• Die koper kan die kleur kies waarin die binneruim van die kajuit afgewerk word – ligbruin, donkerbruin, swart, of ’n kunshout-afwerking;

• Die boer kan ook kies tussen ’n

erskeidenheid sitplekke vir die bestuurder en passasier;

• Daar is selfs ’n verskeidenheid stuurwielontwerpe om van te kies;

• Daar is twee beddens in die Scaniakajuit; • Die trok is toegerus met ’n spoedbeheergerief; en

• Met die oog op veiligheid is daar twee bykomende lugsakke bo die deure.

Scania se keuse van onderhouds-planne

Scania het twee onderhoudsplanopsies.

Die eerste staan bekend as Herstel en Onderhoud (R&M light – less intensive plan), en die ander is die volledige plan (R&M complete Scania service programme).

Scania-finansiering

Dit is slim om eers seker te maak dat finansiering verkry kan word, voordat beplan word om ’n groot item te koop.

“Scania se interne finansieringsopsies maak dinge makliker vir die boer.

Scania help boere ook met die opgradering van hulle trokvloot en bied selfs uitstekende inruilpryse vir trokke van ander vervaardigers,” sê Morné Munz van Scania Finance.

“Al wat ’n boer moet doen, is om eerstens die aansoekvorm te voltooi.

Ons sal dit dan opvolg deur finansiële inligting aan te vra. Die kliënt kan ook aandui hoeveel hy as deposito wil betaal. Ons moet egter te alle tye voldoen aan die bepalings van die toepaslike kredietwetgewing,” beklemtoon Morné.

Vir meer inligting oor Scania se vervoeroplossings, kontak jou naaste Scania-handelaar, of die Scania-hoofkantoor, telefoon 011-661-9600, of besoek die webtuiste www.scania.com/za.