Nuwe John Deere 8R: Africa Showroom

Boere hoef nie bekommerd te wees omdat hulle nie vanjaar fisies by NAMPO kan wees nie, want John Deere bring deur NAMPO Virtueel elke werktuig na die boer se plaas toe.

Met John Deere se visuele 3D en VR Afrika vertoonlokaal kan boere vanuit die gemak van hulle huis kyk hoe lyk die werktuie wat John Deere bekendstel.

Hulle kan fisies elke hoek van die werktuie sien asook die binnekant van die kajuit en boonop hoef hulle nie aangejaag te word omdat daar nog mense is wat wil inklim en kyk nie, hulle kan hulle tyd vat.

Meer oor die John Deere 8R-trekker:

410 engine hp

John Deere PowerTech™ 9.0L engine

e23™ PowerShift Transmission

Independent Link Suspension (ILS™)

Our most spacious, comfortable cab

Gaan loer na John Deere se 8R trekker op 3D vlak.

Gaan kyk ook na die onderhoud oor die 8R hier.

Besoek ook John Deere se stalletjie by NAMPO Virtueel.