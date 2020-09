Nuwe John Deere 7R: Africa Showroom

This post is also available in: English

Boere hoef nie bekommerd te wees omdat hulle nie vanjaar fisies by NAMPO kan wees nie, want John Deere bring deur NAMPO Virtueel elke werktuig na die boer se plaas toe.

Met John Deere se visuele 3D en VR Afrika vertoonlokaal kan boere vanuit die gemak van hulle huis kyk hoe lyk die werktuie wat John Deere bekendstel.

Hulle kan fisies elke hoek van die werktuie sien asook die binnekant van die kajuit en boonop hoef hulle nie aangejaag te word omdat daar nog mense is wat wil inklim en kyk nie, hulle kan hulle tyd vat.

Meer oor die 7R-trekker van John Deere:

210 engine hp

Integrated intelligence with AutoTrac™, StarFire™ receiver and more

Choice of e23™ PowerShift or Infinitely Variable Transmission (IVT™)

Three cab and visibility packages available to customize your tractor

Industry-leading power transfer with Cat 4 HD drawbar for heavier implements

Besoek https://africashowroom.co.za/products/7r-210/ om John Deere se nuwe 7R-trekker te bestudeer.

Onderhoud oor die 7R-reeks.

Besoek ook John Deere op NAMPO se Virtuele webtuiste.