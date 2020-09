Nuwe John Deere 6M: Africa Showroom

This post is also available in: English

Boere hoef nie bekommerd te wees omdat hulle nie vanjaar fisies by NAMPO kan wees nie, want John Deere bring deur NAMPO Virtueel elke werktuig na die boer se plaas toe.

Met John Deere se visuele 3D en VR Afrika vertoonlokaal kan boere vanuit die gemak van hulle huis kyk hoe lyk die werktuie wat John Deere bekendstel.

Hulle kan fisies elke hoek van die werktuie sien asook die binnekant van die kajuit en boonop hoef hulle nie aangejaag te word omdat daar nog mense is wat wil inklim en kyk nie, hulle kan hulle tyd vat.

Meer oor die John Deere 6M-trekker:

Loader ready ex factory with new electronic joystick for the premium R-Series front loaders

Integrated AutoTrac and ISOBUS

TLS front axle suspension, mechanical cab suspension

Full Frame Concept, giving you greater driving comfort, higher load-bearing capacity, less stress on engine and transmission and simple fitting of front loader and front hitch

Gaan loer na John Deere se 6M trekker op 3D vlak.

Gaan kyk ook na die onderhoud oor die 6M hier.

Besoek ook John Deere se stalletjie by NAMPO Virtueel.