Nuwe ABSA Agribusiness het nuwe stoom vir landbou

ABSA is besig om die Suid-Afrikaners deeglik bewus te maak van hulle nuwe handelsmerk en vir die wat nog nie opgelet het nie, die agtergrondkleur is na ‘n warmer, mensliewender skakering van rooi verander. Die ontwerpers het besluit dat daar wegbeweeg moet word van die skerp rooi kleur waaraan ons ABSA geken het.

Die landbou-afdeling van die grootste bank in Suid-Afrika, ABSA Agribusiness, het op ‘n handelsmerkbekendstelling en besprekingsessie aangedui dat hulle vernuwend oor landbou wil dink. Tans is landbou een van die bedrywe wat ‘n sleutel tot die stabiliteit van die Suid-Afrikaanse ekonomie vashou. Daar word boonop verwag dat boere deurlopend positief sal bly en deurlopend tot die plaaslike ekonomie sal bydrae ten spyte van enorme plaaslike probleme en globale uitdagings.

Wessel Lemmer, ABSA se senior landbou-ekonoom het die jongste voorspellings vir die landboubedryf tydens die bekendstelling in die ABSA-kunsgalery in Johannesburg gedeel. “Alhoewel landbou slegs 2,7% tot die totale BBP-groei bygedra het, het die sektor ‘n beduidende invloed op die res van die voorsieningsketting gehad, wat werk, ekonomiese groei en voedselsekerheid vir ons bevolking verseker. Van die makro-ekonomiese uitdagings wat moontlik wêreldwye ekonomiese groei kan beperk en druk op Suid-Afrika se lanbouhandelsektor kan plaas is die voortgesette handelsoorlog tussen die VSA en Sjina; die vraag na ru-olie en geopolitieke ontwikkelings. Verhoogde mededinging in ons uitvoermarkte, hoër diesel-, kunsmis- en plaagdoderpryse en verhoogde kommer oor biosekuriteit word ook ervaar,” sê hy

Die invloed van die wêreldwye en plaaslike ekonomie op die veebedryf, wat wol, sybokhaar, pluimvee, beesvleis, skaapvleis en vark insluit, is onder die loep geneem. Volgens Wessel staar elkeen van hierdie bedrywe eiesoortige uitdagings in die gesig. Verhoogde biosekuriteitsvereistes om te voldoen aan voedselveiligheid en uitvoere is een van die belangrikstes.

Die suiwelbedryf het onlangs van lae pryse herstel en toestande vir weiding, graan en oliesade is aan die verbeter. Die wêreldwye suiwelprys-tendense ondersteun plaaslike pryse, maar plaaslike marktoestande en die toenemende aanbod van suiwelprodukte tot 2022 gaan ‘n negatiewe uitwerking op die prysbepalings hê. Dit kan winsgewendheid negatief beïnvloed.

Die wolbedryf beleef ‘n hupstoot in winsgewendheid as gevolg van ‘n wêreldwye tekort aan wol en hoë plaaslike vleispryse. Eweneens is Suid-Afrika die grootste uitvoerder van sybokhaar wêreldwyd, met hernieude wêreldwye belangstelling. Natuurlike en omgewingsvriendelike vesel is steeds ‘n gonswoord.

Hernude belangstelling in die katoenbedryf en hoër wêreldpryse ondersteun die groei en uitbreiding van dié veselgewas in Suid-Afrika. ‘n Toename in die vraag na natuurlike vesel wat omgewingsvriendelik is, sal die mark in die toekoms ondersteun.

Die pluimvee- en varkbedryf het gedurende 2017 en 2018 groot bedreigings vir hulle sensitiewe biosekuriteit ondervind. In die toekoms moet hierdie aspekte meer doeltreffend hanteer word. Die nuutste ontwikkelinge en herstel van beide die braaikuiken-, eier- en varkbedryf is bespreek.

Die toekomstige invloed van ondersteunende nywerhede, soos die mielie en sojaboon op die winsgewendheid van die vee- en veselbedrywe is uitgelig op die grondslag van die wisselwerking tussen mielie-, speen- en beespryse. Ons het almal kennis geneem van die toename in vleispryse en wat die invloed van die verskeie faktore op beesvleispryse sal hê, is steeds ‘n ope vraag. Daar word ook oor strukturele veranderinge in die bedryf bespiegel. Sal die verbruiker ‘n verligting in beesvleispryse sien of is die huidige beespryse die nuwe norm om aan gewoond te raak?

Boere wat graangewasse plant begin om die produksie van volgende seisoen te beplan. Dit is nie net die voerbedryf wat ‘n invloed op die produksie van kommoditeite sal hê nie. Die belangrike verwagtinge vir die komende seisoen is die weer, die invloed van die rand en ru-oliepryse op brandstof, kunsmis en plaagdoders. Produksiekoste sal na verwagting verhoog wat sal deurwerk om uiteindelik dieper in die verbruiker se beursie te grawe. Inflasie mag ook verhoog wat weer die waarskynlikheid van verhoogde rentekoerse sal beteken.

Toegang tot gehalte water is ‘n groot bekommernis vir alle Suid-Afrikaners. Landbou is een van die grootste en belangrike rolspelers as dit by waterverbruik kom en boere moet water doeltreffender gebruik, terwyl landsburgers oor die algemeen hierdie hulpbron beter moet bewaar. Ons sal in die afsienbare toekoms met strenger wetgewing oor water moet vrede maak wat boere en verbruikers op verskeie vlakke sal beïnvloed.

“Een van die grootste, maar opwindendste uitdagings is oor hoe ons die verbruiker oor Suid-Afrika se boerderypraktyke kan opvoed en ons liefde vir hierdie pragtige sektor op sosiale media kan deel,” sê ABSA.