Nuutste landboutegnologie: Minder is meer as jy volhoubaar boer!

Gator nutsvoertuig gemaak van herwonne onderdele ՚n Enjinkap gemaak van plastiekbottels wat uit die Mississippi-rivier herwin is en ՚n bergingsruim van gemaalde klapper. Dit is maar net ՚n paar van die verrassende materiale waarvan hierdie Gator-prototipe gemaak is. Dit is die resultaat van vier jaar se samewerking tussen John Deere en Ford se volhoubaremateriaalspan.

Hulle doel was om metodes te ondersoek om afvalprodukte en rommel te gebruik om lewensvatbare masjienkomponente te vervaardig. Die aanvanklike opdrag was om ՚n Gator te bou wat hernubare, herwonne en herwinbare materiale gebruik.

“Dit was moeilik omdat ons binne die raamwerk van ons bestaande produksiegereedskap moes werk,” sê Keith Shanter, senior materiaalingenieur.

“Ons gaan nie in nuwe gereedskap belê vir ՚n produk wat nie bemark gaan word nie, maar ons het alles in ons vermoë gedoen om volhoubare materiale te vind wat geskikte plaasvervangers was.”

Die wye verskeidenheid materiale wat vir die voertuig se vervaardiging gebruik is, het sojabone vir die dak, deure en sitplekskuim ingesluit. Vlasen hennepvesel, koringstrooi en esdoringhout is gekies vir binnepanele. Die buitedeurpanele bestaan uit suikerriet en mieliestronke.

Rysdoppies is gebruik vir die paneelbord, en die gryphandvatsels is van herwonne visnette gemaak. John Deere beplan nie om hierdie konsep na die produksiestadium te neem nie, maar dit het een komponent gelewer wat vervaardig word met herwonne materiaal: ՚n Lugvloeirooster wat van herwonne bande gemaak word. (Bron: John Deere)

Kverneland stel ՚n buigsame voorste stortkas bekend

Die strooier is geskik om fyn tot groot korrels kunsmis en saad te strooi. Die f-drill-voorste stortbak kan saam met verskillende trekkers gebruik word en in verskeie werkwydtes werk. Saai en bemesting kan gelyk geskied, en so ook die plant van metgeselgewasse. In die lente kan die f-planter as kunsmisstrooier op die Optima F gebruik word of, byvoorbeeld, saam met die Kultistrip vir strookbewerking aangewend word.

Wanneer dit met ՚n krageg-planterkombinasie gebruik word, kan dit as ՚n bykomende saadbak gebruik word vir die saai van metgesel- of lentegewasse. In die somer en herfs kan die werktuig met ՚n krageg gekombineer word. Werkwydte van die kouterbalk is van 3 tot 6 meter en die kragvereistes is van 78 tot 127 kW. Die werktuig is beskikbaar in twee groottes en twee weergawes, die f-drill compact het ՚n kapasiteit van 1 600 liter en die f-drill maxi tot 2 200 liter.

Die standaard weergawe is toegerus met een Eldos-uitmeeteenheid. Hoër toedieningshoeveelhede kan deur die duo-weergawe behaal word, aangesien twee Eldos-eenhede twee keer tot 400 kg/ha van een soort kunsmis of saad toedien. Volgens Kverneland verseker die venturi-stelsel hoë volumes sonder dat ՚n drukstelsel nodig is. Die f-boor kan aan enige ISObusversoenbare trekker gekoppel word vir volle gebruik deur die trekker se eie terminaal.

Nog nuus uit Kverneland: Meer mielies met minder kunsmis

Pudama is die naam van ՚n tegniek wat presisie-kunsmisplasing onder mieliesaad tydens plantwerk moontlik maak. Kverneland sê tot 25% minder kunsmis kan gebruik word sonder om opbrengs te beïnvloed. Dit is ontwikkel in samewerking met die Universiteit van Toegepaste Wetenskappe in Keulen, en word tans op die Optima TFprofi SX presisieplanter aangebring.

Die Pudama-samestelling verseker dat saad- en kunsmistoedienings deur ՚n sensor gesinkroniseer bly. Die werktuig is geskik om teen snelhede van tot 15 km/u te werk. Teen maksimum spoed dien dit 25 kunsmiskolle per sekonde toe. Kverneland beweer dat die tegniek groter voedingstofopname tot gevolg het omdat kunsmis net toegedien word waar dit nodig is, en dit keer dat oortollige nitraat en fosfaat in waterstelsels uitloog.

՚n Beperkte aantal van die Optima TFprofi SX met Pudama-instellings sal volgende seisoen beskikbaar wees (ten volle beskikbaar vir 2024). Kverneland sê dat die tegnologie later na ander Optima-modelle sal migreer.

Beperkte uitgawe Massey Ferguson-trekkers

Massey Ferguson het ՚n reeks beperkte uitgawe S-reeks trekkers bekendgestel as deel van sy 175ste bestaansjaarvieringe. Die reeks is pasgemaak by die Beauvais-fabriek in Frankryk. Elk van die spesiale 175 modelle word toegerus met die topspesifikasie Exclusive specification. Natuurlik is die werktuie ook afgewerk met helderrooi enjinkappe en skerms, en grys strepe wat die ikoniese ‘Vaaljapie’ in die hart van die kenmerkende ontwerp hou. Die trekkers vertoon ook ՚n 3D-metaal-chroomplakker saam met die 175 beperkte uitgaweembleem.

Alle top S-reeksmodelle is beskikbaar as beperkte eksklusiewe weergawes. Dit sluit die 5S.145 Dyna-6, 6S.180 Dyna-VT, 7S.180 Dyna-6, 7S.210 DynaVT, 8S.265 Dyna-7 en 8S.305 DynaVT in. Die beperkte-uitgawetrekkers kan nou bestel word en het ook talle persoonlike kajuitbesonderhede en ՚n indiwiduele geskenkpak vir elke klant.

“Met streng beperkte produksie verwag ons dat hierdie baie spesiale trekkers vinnig sal uitverkoop,” sê Massey Ferguson se bemarkingsdirekteur, Jérôme Aubrion.

“Soos baie van ons vorige ikoniese modelle, sal hulle waardeer word deur eienaars en sal hulle vir die komende jare hoog in aanvraag wees by versamelaars.”