Nuus: Kommer oor hase wat op hope vrek

Die groot aantal hase en konyne wat in die Karoogedeeltes van die Wes- en Noord-Kaap vrek is ՚n bron van kommer. Die hoogs aansteeklike en dodelike siekte wat hulle plattrek is identifiseer as haashemorragiese siekte, wat in reguit Afrikaans haasbloedvloeisiekte is (rabbit hemorrhagic disease) wat vir die eer-ste keer in Suid-Afrika voorkom.

Vrektes weens die siekte lei tot ekonomiese verliese in die haasvleisen pelsbedrywe in ander lande.

Dit het ook ՚n ernstige negatiewe invloed op wilde haasbevolkings en die roofdiere wat van hase as voedsel afhanklik is. Dit word veroorsaak deur die Calicivirus, wat tot die skielike dood van die dier lei as gevolg van bloeding in die organe, insluitend die lewer, niere en milt. Die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling (DALRRD) sê in ՚n verklaring dat die staat se veeartsenydienste en private veeartse by veldondersoeke betrokke was.

Mak hase word ook deur die dodelike, hoogs aansteeklike haasbloedvloeisiekte bedreig. (Foto: Pixabay)

Toetse by Onderstepoort Veterinêre Navorsingslaboratorium het die siekte as haashemorragiese siekte bevestig. Volgens die departement is dit die eerste uitbreking van die siekte in Suid-Afrika. Dit is nie duidelik hoe die siekte die land binnegekom het nie, aangesien hase en konyne nie ingevoer mag word nie. Daar word ondersoek ingestel of die virus moontlik deur besmette hase wat onwettig ingevoer is, ingebring is. Die departement sê dit is moeilik om biosekuriteitsmaatreëls op wild toe te pas.

“Die voorkoms van die siekte in die Karoo wek dus groot kommer, aangesien ons inheemse rooiklipkonyn, bedreigde oewerkonyn en ander haasspesies hoogs vatbaar daarvoor is.” Die publiek word gewaarsku om nie die karkasse van dooie diere wat in die veld gevind word, te hanteer nie. Die karkasse kan ondanks strawwe klimaatstoestande ՚n superverspreider van die hoogsweerstandige, stabiele virus wees. Haaseienaars word aangeraai om te verseker dat hulle hase veilig is deur enige kontak met ander hase, hulle eienaars of toerusting te vermy.

Die siekte kan voorkom word deur inenting, maar dit is nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. Enige dooie of sterwende hase moet onverwyld by die naaste staatsveearts aangemeld word.

Die Europese haas is klaarblyklik die oorsprong van die siekte. (Foto:

Pixabay

Uitdagings om hase te beskerm

Adelheid Manefeldt van Bellville in Kaapstad versorg hase wat deur Noordhoek Bunny Rescue gered word. Al het die hase nie veel nut nie, lê hulle haar na aan die hart. “Op die oomblik laat ons nie mense wat ook hase het op die werf toe nie. Alle ander mense wat in die huis kom moet hulleself ook steriliseer. Ek het ook weggooi-skoenoortreksels bestel. “Die probleem gaan inkom as ons moet kos koop. Ons het nog ou hooibale, maar ons het ՚n hele paar hase en die kos wat ՚n mens by troeteldierwinkels koop is duur. Ons het die werf vol saad gegooi; ons sal maar kyk watter kos ons self kan kweek. Ek weet nie wat ons gaan doen as een van hulle siek raak nie – ons kan hulle nie binne hou nie, so dit is maar ՚n gemors.”

Sy probeer mense oorreed om nie mak hase te teel of vir hulle kinders te koop nie. “Hase hou nie van kinders nie, hulle is nie troeteldiere soos katte en honde nie.” Die hase wat sy huisves is gesteriliseer en kan nie aanteel nie. “Hase lewe so vyf tot agt jaar, maar as hulle goed versorg word kan hulle langer lewe – ek het twee wat al oor die nege jaar oud is.” Die hase beweeg vrylik in haar tuin rond. “Die hase se mis is baie goeie bemesting en ons gebruik dit om vir hulle voer te produseer – dit is ՚n klein ekosisteem!” Erna Torr van Ladismith in die Klein Karoo teel Angorahase.

“Dit is so ՚n treurige storie oor die hase – iemand moes hulle van die buiteland gebring het. Ons land se hase was dan sonder siektes vir oor die dertig jaar!” Volgens Erna is haar hasies nog almal baie gesond. “Ek het besluit om maar nie toeriste toe te laat nie aangesien ek nie die kans wil waag nie.”

Adelheid Manefeldt van Bellville in Kaapstad versorg hase wat deur Noordhoek Bunny Rescue gered is. (Foto: Adelheid Manefeldt)

Geskiedenis van die siekte

In sekere gebiede in Europa, Asië, Afrika, Australië en Nieu-Zeeland word die siekte as endemies beskou. Dit is vir die eerste keer in 1984 in die Jiangsu-provinsie van Sjina opgemerk waar dit gelei het tot die vrekte van geteelde Angora-hase wat uit Duitsland ingevoer is. Dit het in minder as ՚n jaar oor ՚n gebied van 50 000 km versprei en minstens 140-miljoen mak hase geëis. Die siekte is in 1986 vir die eerste keer in Europa in Italië aangeteken, vanwaar dit na die res van Europa versprei het. Dit is in 1988 in Spanje en die jaar daarna in Portugal aangeteken, waar dit tot ՚n groot aantal vrektes gelei het.

Terselfdertyd het dit mak hase in verskeie lande in Noord-Afrika geëis. Dit is in 1988 vir die eerste keer in Meksiko aangemeld waar dit klaarblyklik deur middel van haasprodukte vanuit Sjina die land binnegekom het. Dit is in 2000 vir die eerste keer in Noord-Amerika opgeteken en het sedertdien onder meer ook na Kuba, Uruguay en Reunioneiland versprei. Australië, waar hase nie natuurlik voorkom nie en ingevoerde hase as ՚n pes beskou word, het in 1991 begin navorsing doen oor die siekte as biologiese beheermaatreël.

Die Czech V351-virus is in 1995 uit die Tsjeggiese Republiek ingevoer en onder streng kwarantyn op die Wardang-eiland vrygelaat. Kort voor lank het die virus nietemin deur lugstrome of insekte na die vasteland versprei en in die suidelike dele van Australië gevestig geraak. As biologiese beheermaatreël was dit suksesvol, want na raming versprei die siekte teen ՚n tempo van tot 50 km per week. Sowat 95% van die wilde haasbevolking is veral in die suidelike dele van Australië uitgewis.

Nieu-Zeeland het besluit om nie dieselfde paadjie te loop nie, maar private grondeienaars het dit tog onwettig, waarskynlik uit Australië, ingevoer.

