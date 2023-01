Noordelike mielieblaarskroei: ‘n massiewe oorsaak van oesskade

As ‘n plant se blare ernstig deur ‘n siekte beskadig word, kan die plant uiteindelik vrek. As hierdie siektes dit moeiliker maak om graan te kweek, kan die landbousektor belemmer word.

Exserohilum turcicum is ‘n swamspesie in die familie Pleosporaceae. Dit is ‘n plantpatogeen wat ‘n siekte bekend as turcicum- blaarroes in mielies, sorghum en ander grasgewasse veroorsaak. Hierdie swam floreer in toestande van koel tot matige temperature en hoë relatiewe humiditeit. Groot, grys letsels, wat soos sigare lyk, kan op die blare en stingels van besmette plante verskyn en is ‘n duidelike teken van die siekte.

Hierdie letsels is aanvanklik klein en sirkelvormig, maar kan groei om groot en onreëlmatig van vorm te word. Die letsels is donkerbruin tot swart en kan omring word deur ‘n geel stralekrans.

Die swam kan ook veroorsaak dat die blare verkleur en verwring word. Die swam word deur windgedraagde spore versprei, wat oor lang afstande gedra kan word. Dit kan ook deur besmette saad of grond versprei word. Sodra die swam in ‘n land gevestig is, kan dit ‘n paar jaar in die grond oorleef.

Letsels wat veroorsaak word deur die onvolwasse vorm van die grysblaarvlek op mielieblare lyk soos piepklein bruin kolletjies met bleeksugtige rande. (Bron: Göttingen, DE, 2019)

Hoe om die swam te bestuur

Bestuur van turcicum-blaarroes sluit wisselbou, die gebruik van weerstandbiedende variëteite en swamdodertoedienings in. Die gebruik van weerstandbiedende variëteite is die doeltreffendste manier om die impak van die siekte te verminder. Swamdoders kan gebruik word om die verspreiding van die siekte te verminder, maar dit moet in kombinasie met ander bestuurspraktyke gebruik word.

Nagevolge van noordelike mielieblaarskroei

Verhoogde voorkoms van swamsiektes bedreig saadontkieming omdat dit verliese in sowel gehalte as hoeveelheid sade veroorsaak. Hoe meer swamspesies daar op sade is, hoe minder waarskynlik is ontkieming.

Dit is te wyte aan die feit dat wanneer boere saad oorhou, dit meer swamspesies kan bevat en gevolglik ander uitwerkings op saadontkieming as gesertifiseerde saad kan hê. Saadgedraagde swamme veroorsaak ‘n verskeidenheid probleme, insluitend swak ontkieming, wortelvrot by besmette saailinge, belemmerde saailinggroei en selfs landepidemies.

Die inbring van mikotoksieneswamme in die grond deur die plant van besmette saad verhoog die waarskynlikheid dat die graan met mikotoksiene besmet sal wees. Voortydige oes en daaropvolgende swak bergingstoestande van saad is belangrike faktore wat bydra tot die opbou van swamspesies in of op saad, benewens die primêre inenting van swamspesies wat tydens plant in of op saad teenwoordig is.

Ontkiemingskoerse word tipies verminder wanneer saad te vroeg geoes of verkeerd opgeberg word. Ontkiemingsyfers vir besmette saad word drasties verlaag deur swambesmetting; trouens, hulle kan so laag as 28% van hulle oorspronklike potensiaal wees. Verder maak dit die nut van die saad wat boere oorgehou het, ongeldig.

Letsels wat veroorsaak word deur volwasse grysblaarvlek op mielieblare is bruin tot grys van kleur en het ‘n duidelike reghoekige vorm. (Bron: Göttingen, DE, 2019)

Hoe om noordelike mielieblaarskroei te behandel

Saadgedraagde swamme wat ontkieming beperk, kan bestry word met plantekstrakte wat anti-swameffekte het. Dit word gedemonstreer deur die feit dat alle plantekstrakte wat in water-onttrekte bio-swamdoders gebruik word, swamgroei inhibeer, hoewel teen verskillende tempo’s. Dit is moontlik dat dit die gevolg is van die wisselende konsentrasies van bioaktiewe verbindings in hierdie bioswamdoderplante.

In vergelyking met bio-swamdoders wat met water onttrek word, het dié wat met etanol onttrek word ‘n groter impak op miseliumgroei. Een moontlike verklaring is dat die twee ekstraksieoplosmiddels verskillende hoeveelhede bioaktiewe verbindings lewer. Etanol (‘n organiese oplosmiddel) het byvoorbeeld ‘n groter vermoë om daardie organiese bioaktiewe verbindings te onttrek as water, wat lei tot ‘n groter swamdodende effek. Dit is omdat die meerderheid bioaktiewe verbindings wat kragtige biosiede (chemiese middel of mikro-organisme wat bedoel is om ՚n skadelike organisme te vernietig, vertraag of onskadelik te maak) van ‘n organiese aard is.

Mieliesaad kan met neem, gemmer en koffie behandel word om die gesondheid en opbrengs te verbeter. Neem is ‘n natuurlike insek- en swamdoder wat gebruik kan word om die saad teen plae en siektes te beskerm. Neemolie, gemmer en koffiemoer kan met water gemeng word en op die saad gespuit word voor plant.

Anders as koffie, wat net alkaloïede het, het neem en gemmer ‘n baie groter reeks bioaktiewe verbindings, soos alkaloïede, flavonoïede, saponiene, tannien, fenole, terpenoïede, glikosiede, antrakinone en steroïede; en 6-gingerol, flavonoïede en fenoliese sure, onderskeidelik.

(Bron: Göttingen, DE, 2019)

Effek van swamdoders op noordelike mielieblaarskroei

Die swamvlokwerking van vinnige bioswamdoder verminder met verloop van tyd na inenting. As gevolg van die kort raklewe is plantaardige produkte nie altyd doltreffend om plantsiektes te voorkom en te behandel nie.

Die swamdodende effekte van neem se etanoliese ekstrakte is groter as dié van neem se ru-ekstrakte teen sowel Aspergillus spp as Rhizopus spp. Die bevindinge kan ook verband hou met die inhiberende effekte van etanol op swamgroei (wat moontlik teenwoordig was as gevolg van onvolledige verwydering uit die bio-swamdoderoplossing).

Die groeiproses van swamme kan deur etanol ontwrig word, wat tot hulle dood lei. By 25 °C is daar ontdek dat waterspanning sowat 31% van etanol se inhiberende effek op swamgroei uitmaak; by temperature onder 25 °C kan die inhiberende effek as gevolg van waterspanning egter 31% oorskry aangesien die ander nie-waterspanningeffekte van die etanol minder doeltreffend word.

Weer eens, wanneer dit kom by die behandeling van saad, is bio-swamdoderbehandelde sade wat met water onttrek is, beter vir ontkieming en saailingkrag as dié wat behandel word met bio-swamdoders wat met etanol onttrek is. Daar is ‘n anti-swameffek in die ekstrakte wat verantwoordelik is vir die voordele wat gesien word met bio-swamdoders wat met water onttrek word.

Saadontkieming en saailingkragtigheid van sade wat met bio-swamdoders behandel is, word verbeter, en hoewel dit dalk nie genoeg is om alle swamspesies in of op saad heeltemal uit te roei nie, is dit steeds merkwaardig.

(Bron: thecounter.org)

Afsluiting

Gebruik gesertifiseerde saad eerder as oorgehoude saad met ՚n swak of onbekende gesondheidstatus, want gesertifiseerde saad het ՚n laer voorkoms van saadgedraagde patogene. Boere se oorgehoude saad, aan die ander kant, moet vry wees van of aansienlik minder gevalle van saadgedraagde swamme hê voordat dit gebruik kan word.

Alle saad, hetsy dit by ‘n winkel gekoop of deur ‘n boer oorgehou word, moet behandel word voordat dit geplant word. Bio-swamdoders is goed vir die omgewing en werk goed, volgens hierdie navorsing. Dit maak hulle geldige opsies vir die behandeling van saad.

Onttrekking-oplosmiddels soos etanol, is goed om swamvlokgroei te stop, maar as die saad en saailinge nie heeltemal uit die bio-swamdoderoplossing verwyder word na onttrekking nie, sal hulle doodgaan of baie stadig groei. Daar word ook gesê dat organiese oplosmiddels die beste oplosmiddels vir onttrekking is omdat dit plante help om baie bioaktiewe verbindings vry te stel.

