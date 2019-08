Nonkululeko Sambo gekroon as Agri’s got Talent 2019 wenner

This post is also available in: English

’n Jong landbouwerker van KMI Farming in Nelspruit, Nonkululeko Sambo, het vanjaar die gesogte Agri’s Got Talent (AGT) 2019 kroon gewen. Die beoordelaars het die kompetisie as uiters straf beskryf.

Magdaleen Philander van Nonna Estate, Worcester, was tweede en Zenobia Pietersen, van Marianne Wine Estate, buite Stellenbosch, derde.

Sambo wat nog nooit gevlieg het nie, het agt dae gelede op ’n vliegtuig na Kaapstad geklim, om saam met nege ander talentvolle landbouwerkers voor te berei vir die gala-aand wat Vrydagaand by die Lord Charles-hotel op Somerset-Wes gehou is.

Vanjaar was die eerste keer dat die Sitrusprodusentevereniging (SPV) as borg by die kompetisie aangesluit het.

Justin Chadwick, hoof uitvoerende beampte van SPV, het vroeër die volgende gesê oor waarom hulle by die projek aangesluit het: “Vir baie jare het ons die groei van Agri’s Got Talent dopgehou en die ooglopende vreugde en inklusiwiteit wat die kompetisie meebring, gesien. Plaaswerkers is ‘n gekoesterde deel van ons landboufamilie. Derhalwe skep Agri’s Got Talent die ruimte om hul talent op ‘n toepaslike wyse te ontwikkel. Toe SPV genader is om betrokke te raak, het ons die geleentheid aangegryp – om by ‘n professionele inisiatief soos Agri’s Got Talent aan te sluit. Dit is ‘n kans in ‘n leeftyd – laat ons nou sien dat die talent in die sitrusbedryf deurskyn.”

En die talent het verseker geskyn. Sambo het met haar weergawe van die Leonard Cohen liedjie, Hallelujah, die beoordelaars en gehoor se voete onder hulle uitgeslaan.

Sy het haar loopbaan as ‘n algemene landbouwerker begin, waarna sy ‘n landboudiploma voltooi het. Sy werk tans as ‘n intern by KMI Farming buite Nelspruit. “Ek het nooit regtig groot sangdrome gehad nie, dit was my vriende en familie wat my aangemoedig het om in te skryf. Ek het die kans gevat en hier is ek nou,” het ‘n oorstelpte Sambo gesê.

Sy wen ‘n kontantprys van R5000, klere en grimering, asook ‘n lewensvaardighede- en sangopleidingspakket. Daarbenewens het sy ‘n musiek kontrak ter waarde van R15 000 van Wynand Breedt eienaar van Traxtudio op Worcester losgeslaan.

Vanjaar was die sesde jaar wat hierdie uiters gewilde kompetisie gehou is. Agri’s Got Talent is ‘n sosiale-opheffingsprojek vir landbouwerkers en word geborg deur HORTGRO, die Sitrus Produsente Vereniging, die VinPro Stigting, die Suid-Afrikaanse Tafeldruif Vereniging en die Wes-Kaapse Departement van Landbou.