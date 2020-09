Nog makliker besproeiing vir die boer: Besproei akkurater met Agrico se GPS-webbeheer

This post is also available in: English

Agrico doen weer baanbrekerswerk met spilpuntbeheerstelsels. En om die nuus nog beter vir boere te maak, kry elke boer wat ’n nuwe AGRICO Advanced Rain-paneel- of pompbeheerder aanskaf 24 maande gratis toegang tot hulle slim, nuwe, internetgebaseerde stelsel.

Die stelsel bied afstandbeheer vanaf enige slimfoon, tablet of rekenaar wat met die internet kan praat.

Beheerraakvlak

AGRICO se webgebaseerde beheerstelsel bied maklike beheer en ’n duidelike visuele oorsig. Instellings en programmering is intuïtief en maklik toeganklik. Dit is met byna enige internetgekoppelde toestel versoenbaar, ongeag die skermgrootte.

Hierdie skermgreep wys die funksionaliteit van die stelsel, wat dit maklik maak om groot besproeiingstelsels met verskeie spilpunte, pompe, damvlakke, kleppe, besproeiingsblokke, ensovoorts op ’n enkele platform te beheer.

Toestelle op die internet

Advanced Rain en Pompbeheer kan onafhanklik of saam werk. Hierdie intertoestelkommunikasie maak dinamiese beheer moontlik om energieverbruik te optimeer en vir bykomende stelselbeskerming. Intydse monitering en beheer is maklik en verslagdoening oor onder meer die spilpuntstatus, omgewingsinligting en netwerkstatistiek vind deurlopend plaas. Alle toestelle word met die nuutste eienskappe en funksies deur die internet opgedateer.

Advanced Rain kan vir byna enige spilpunt bygevoeg word en bied onder meer die volgende: buigsame en robuuste, intydse en aksiegebaseerde programmering – die aksies kan volgens posisie of vir sektore uitgevoer word. ’n Gedetailleerde geskiedenis word van alle gebruikersinsette gehou met ’n grafiese voorstelling, kalibrasie en besproeiingsverstellings. ’n Teksboodskap en/of telefoniese kennisgewings kan opgestel word.

Pompbeheer kan enige aansitter, van ’n primitiewe elektromeganiese aansitter tot ’n gevorderde, veranderlikefrekwensieaandrywer (variable frequency drive – VFD), beheer. Dit kan basiese aan-/afskakeling doen, opgaardam- of -tenkvlakke beheer en tot nege pompe hanteer, per beheerder.

Grafiek 1: Hierdie is ’n Google-beeld met tweemeterkontoere. Die grafiek toon die hoogteprofiel op die buite-rand van die sirkel aan.

Nuwe GPSmodule

AGRICO se nuwe GPS kan op enige spilpunt geïnstalleer word. Die druk kan aan die einde van die spilpunt gemoniteer en met AGRICO-pompbeheer en ’n VFD outomaties en akkuraat beheer word.

Die waarde van drukbeheer met behulp van AGRICO se GPS-module

In Grafiek 1 is ’n voorbeeld van ’n werklike spilpunt, op ’n relatief skuins land met ’n hoogteverskil van meer as 21 meter tussen die hoogste- en laagste punte.

Grafiek 2 toon hoe die AGRICO-stelsel die druk akkuraat volgens die behoefte van die spilpunt beheer. Die spuitpakket benodig ’n minimum van 100 kPa aan die einde van die spilpunt vir voldoende, eenvormige besproeiing. Tradisioneel is die besproeiingstelsel met ’n onveranderlike inlaatdruk ontwerp om deurlopend aan die maksimum drukvereiste (by die hoogste punt) te voldoen wat omtrent 450 kPa in hierdie geval is. Die druk by die middelpunt kan egter tussen ongeveer 240 kPa en 450 kPa gewissel word as gevolg van die topografie, om presies aan die drukbehoefte te voldoen en so energie te bespaar.

Aangesien die druk beheer word om nie onder die drempelwaardes te val nie en die spuitpakket met drukreguleerders toegerus is, bly die watertoediening konstant. Drywing is die produk van die druk en die vloei. Die drywing (gewoonlik in kW aangetoon) wat vir die pomp(e) tydens besproeiing benodig word, is dus direk eweredig aan die druk wat toegedien word.

Die totale energie wat vir een omwenteling van die spilpunt benodig word, is gelyk aan die oppervlakte onder die drukkurwe. In Grafiek 3 word aangetoon hoeveel energie benodig word vir een omwenteling met AGRICO se outomatiese drukbeheer, teenoor die energie wat benodig sou word indien geen beheer toegepas word nie. Die energiebesparing met AGRICO se GPS-drukbeheer vir hierdie werklike geval is meer as 28%.

Grafiek 2: Die grafiek toon aan hoe die AGRICO-beheerstelsel outomaties reageer deur die inlaatdruk by die middelpunt (die soliede rooi lyn) te wissel om deurlopend die benodigde druk aan die einde van die spilpunt (die blou stippellyn) te handhaaf. Die werklike einddruk word ook aangetoon (soliede blou lyn).

AGRICO-webbeheer bied die beste tegnologieë:

• Dinamiese stelseldruk – Met hierdie geïntegreerde oplossing word druk outomaties geoptimaliseer. Dit lei tot groot energiebesparings.

• Posisionering – Beter akkuraatheid met behulp van opsionele GPS.

• Sekuriteit – Webbeheer benut die nuutste gebruiker- en toestelverifikasie om sekerheid te verhoog. Gebruikersregte kan afsonderlik toegeken word. ’n Volledige rekord van alle gebruikersaksies word vir ouditdoeleindes gehou.

• Verhoog besproeiingsdoeltreffendheid deur akkurate beheer.

Vergemaklik die bedryf en bestuur van die besproeiingstelsel.

• Verlaag die energieverbruik en verhoog die winsgewendheid van besproeiing.

• Twee jaar gratis inskrywing met elke nuwe beheerder. Teksboodskapkommunikasie is opsioneel beskikbaar.

• Die produk word met ’n 24/7 tegniese hulplyn ondersteun.

Grafiek 3: Die energie benodig met drukbeheer (in groen) en die 28% energiebesparing (in rooi), teenoor wanneer geen beheer toegepas sou word nie.

Agrico is altyd gereed om die boer te help. Bel Alfred Andrag by 082-824-1214 of 021-950-4111 of e-pos Alfred.andrag@agrico.co.za vir meer inligting.