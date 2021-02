Nie méér planne nie – implementeer net

This post is also available in: English

Ons het nie meer of nuwe planne nodig om landelike misdaad te bekamp nie – implementeer bloot die Landelike Beveiligingstrategie wat in 2019 bekend gestel is, sê Uys van der Westhuijzen, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid. Dit was Agri SA se boodskap aan die werkwinkel van die Inter-ministeriële Komitee (IMC) oor landelike en stedelike veiligheid.

In sy voorlegging het Agri SA ’n oorsig gegee van die belangrikste aspekte van die strategie om landelike misdaad doeltreffender te bekamp. Die uitdagings wat tot konflik kan lei, insluitend betreding, grondbesettings en onwettige protesaksies, is uitgewys.

Die strafregstelsel is een van die belangrikste elemente in die stryd om landelike misdaad te bekamp en verskeie elemente daarvan belemmer tans doeltreffende misdaadbekamping. Die tekortkominge is aangedui en voorstelle is gemaak om dit te herstel. Agri SA het verlede jaar klagtes van haatspraak teenoor die boerderygemeenskap by die Menseregtekommissie (MRK) en die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) gelê teen die EFF oor uitlatings wat hulle gemaak het tydens die hofverrigtinge op 16 Oktober 2020 in Senekal.

Tydens ’n vergadering met die MRK is Agri SA ingelig dat hulle verskeie klagtes in dié verband ontvang het wat tans ondersoek word. Dit is egter jammer dat die OVK ná vele navrae nog nie gereageer het op Agri SA se skriftelike klagte aan hulle nie. Agri SA gaan voort om die klagte by die OVK op te volg. Plaasaanvalle het ’n vernietigende uitwerking op boerderygemeenskappe en op menseregte waar landsburgers die reg het om vry te wees van alle vorme van geweld.

Dit was die landbougemeenskap die afgelope jare nie beskore nie. Tydens die vergadering met die MRK is die kritieke rol uitgewys wat die landbou speel in voedselvoorsiening aan die land. Klem is daarop gelê dat, sodra die land sy voedselproduksie vermoë verloor, hongersnood sal intree en kan nasionale stabiliteit ’n risiko word.

“Agri SA is verder van mening dat die Landelike Beveilingstrategie die meerderheid landelike misdade, insluitend plaasaanvalle en –moorde, doeltreffend kan voorkom indien die strategie ten volle geïmplementeer en voorsien word van die nodige hulpbronne,” sê Van der Westhuijzen.

“Daar is egter kommer by ons dat van die belangrikste elemente van die strategie wat teen die einde van Maart 2021 in plek moet wees, nie geïmplementeer sal wees nie.” Volgens Van der Westhuijzen word gevolglik ’n dringende beroep op die polisiebestuur gedoen om aandag aan die implementering van die elemente te gee.

“Agri SA het ook sy ondersteuning aan die strategie gegee en ’n hand van samewerking aan die polisie gebied om te help met die meer doeltreffende implementering van die strategie.”

Die insette aan die werkwinkel, van ander georganiseerde landbou-organisasies en organisasies met ’n belang in die landelike gebied sal nou saam met dié van Agri SA gekonsolideer word in ’n verslag vir oorweging deur die IMC. Die IMC sal daarna voorstelle aan die regering maak oor die verdere hantering van sy voorstelle om landelike misdade doeltreffender te bekamp. Van der Westhuijzen het ten slotte Agri SA se waardering uitgespreek teenoor minister Thoko Didiza se veroordeling van die onlangse plaasaanval in Crowder naby Umkhomazi in KwaZulu-Natal.

“Agri SA het ook waardering vir die erkenning wat die minister gegee het aan die belangrike rol van boere en plaaswerkers in volhoubare voedselproduksie vir die land en die kontinent.”

Bron: Agri SA