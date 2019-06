Nic Trailers verskuif horisonne

This post is also available in: English

“As jy ՚n nuwe bul vir jou kudde koop, verskuif jy mos die horison van jou boerdery met die nuwe aanteel. Net so verskuif ons horisonne met ons sleepwaens,” gesels Nic Keyser by NAMPO.

“Ons gebruik die drome van boere as inspirasie om sleepwaens te skep wat innoverend, u-nic en agronomies is, met wetenskaplike ontwerpbeginsels en strukturele integriteit. Ons stel die standaard vir die bedryf. Eendag sal alle sleepwaens so gebou word.”

Deur die jare was Nic Trailers nog altyd aan die voorpunt van tegnologie en nuwe ontwikkelings en dit gaan nie gou verander nie.

Nic sê amptelike veiligheidstandaarde het in die sewentigerjare vasgesteek toe bakkies enjinkrag van 50 kW gehad het. Deesdae koop jy ՚n bakkie van 100 tot 150 kW en die uitdaging is om ՚n sleepwa te ontwerp wat nog steeds veilig kan stop as die boer regtig haastig is.

“Ek sê nie hy gaan dit doen of moet dit probeer nie, maar hy kan 150 km per uur ry en as hy dan vinnig moet stop wil ek steeds hê hy en sy bul moenie seerkry nie,” sê Nic. Hy sê mense moet verstaan dat ՚n een-tonner nie beteken jy kan net een ton se vrag oplaai nie. Jy kan waarskynlik meer oplaai, maar jy kan net veilig stop met een ton.

Dieselfde geld vir ՚n sleepwa. ՚n As se klassifikasie word bepaal op grond van sy remvermoë en nie sy dravermoë nie. Hy sê hulle beleid is om altyd 30% reserwe in te bou met betrekking tot veiligheid.

՚n Nic-sleepwa swaai nie uit nie, bly stewig na jare se tonne en kilometers en vervoer diere sagkens. Een van die groot geheime is die hantering en verplasing van spanning en gewig deur die hele struktuur van die wa. Die onderstel is nie star nie en die spanning op die dwarspype verskil van onder tot bo. Die boonste pyp is stywer getrek as die onderste. Die hele raamwerk gedra homself dus soos ՚n veer wat skokke en vibrasie kan absorbeer. Die spanningsverspreiding verswak nie soos wat met starre waens gebeur nie.

Nog ՚n geheim is die gebruik van 355-staal wat meer koper in het en dus sagter is. Sweiswerk geskied teen koeler temperature sodat die pyp nie langs die sweisplek gaan breek nie. Die staal is ook ligter, wat beteken daar kan meer gerief en veiligheid vir diere ingebou word. Die 4,8-meter vierbullewa weeg byvoorbeeld net 800 kg.

Nic Keyser is trots op sy rol in die bedryf om sleepwaens veiliger te maak vir mens en dier.

Jy kan uit 147 verskillende modelle kies, want Nic weet dat diere, boere en plase verskil.

As die naam Nic Trailers nie daarop staan nie, is dit nie ՚n Nic nie. Gaan kyk op www.nictrailers.co.za na die wye reeks of skakel Nic Keyser by 082-859-0904.