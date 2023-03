New Holland se FR 650-kuilvoerkerwer kraai koning met 600 BFI-mielietafel

Die hoogste strewe van New Holland is om boere meganiese oplossings te gee wat plaaswerk vinnig en deeglik afhandel. Boonop verstaan hulle dat elke vee- of suiwelboer op ՚n bekostigbare, tydbesparende manier in die voedingsbehoeftes van sy diere moet voorsien. Die beste oplossing is gewoonlik om self voer te verbou en te verwerk.

New Holland se antwoord vir elke boer wat kuilvoer maak, is ՚n kerwer wat voerkoste laag hou deur spaarsamige brandstofverbruik, verhoogde sny- en kerfvermoë en versnelde verwerkingstempo. Die FR 650-kuilvoerkerwer met die 600 BFI-mielietafel is ՚n gedugte span wat presies dit vir boere bied: doeltreffende kerfvermoë. Of jy nou met mielies of gras werk, dié kuilvoerkerwer is gebou om albei soorte gewasse te hanteer.

Selfs van agter trek die spoggerige geel kuilvoerkerwer aandag.

New Holland se FR 650- kuilvoerkerwer

Die selfaangedrewe kuilvoerkerwer se FPT Cursor-enjin van 16 liter skop 480 kW uit en is spesiaal vir hom ontwerp. Dit lewer ՚n gedugte 2 751 Nm wringkrag teen net 1 800 tot 2 000 omwentelinge. Jaco du Preez, bemarkingsbestuurder by New Holland, vertel verder: “Gekoppel aan dié vertroude en betroubare enjin het ons ՚n vierspoed-hidrostatiese ratkas. Normaalweg sal ՚n hidrostatiese ratkas net twee of drie versnellings hê, maar New Holland gebruik al vir jare die vierspoedratkas. Die voordeel van hierdie kombinasie is verbeterde brandstofverbruik.”

Eerste en tweede rat is vir snywerk en derde en vierde rat is vir die pad. “Een van hierdie werktuig se kenmerke wat dit so prakties maak, is die wye invoerrollers,” sê Jaco. “Ons rollers is 900 mm wyd, die wydste op die mark.”

Die drie rollers bevat ses metaalopspoorsensors wat onmiddellik die rollers stop sodra dit metaal identifiseer-ongeveer binne ՚n 3 000ste van ՚n sekonde! Dit help om skade aan die lemme te voorkom. Daar is ook klipopspoorsensors wat klippe help opspoor voordat dit die kerwer se messe bereik. Hierdie eienskappe lei tot ՚n verlengde leeftyd op elke mes. Indien die sensors enige vreemde voorwerpe soos metaal of klip opspoor, wys die skerm presies waar die sensor dit opgetel het, dus kan iemand die klip of yster gou verwyder. Agter die invoerrollers is die snykop. Dit is ՚n roller waaraan die messe gemonteer is. Die snytafel het 24 messe, twaalf aan weerskante, wat skuins gemonteer is om ՚n beter sny-aksie te lewer.

Die gesnyde mielies val netjies uit die geut van die FR 650-kuilvoerkerwer

tot in die trok se bak.

“Dit werk amper soos ՚n skêrbeweging wat jou ՚n skoner snit gee en op dié manier ook brandstof bespaar,” sê Jaco. Nog ՚n kenmerk wat New Holland in die FR 650 gebou het, is die skerpmaakfunksie.

Die messe word maklik skerpgemaak om die leeftyd daarvan verder te verleng. Messe kan agtertoe skerp gemaak word, wat verhoed dat dit die snykant beskadig. Na die snykop is die rollers met tande, wat mieliepitte help kraak.

Twee rollers met 99 en 126 tande onderskeidelik breek die pitte sodat vee die stysel en al die nodige voedingswaarde uit die mielie kan kry. Die mieliekraker kan vining weggeskuif word vir wanneer die kerwer gras sny waar dit nie benodig word nie. Nadat die mielies gekraak is, blaas ՚n waaier dit op in die geut. In die geut word ՚n inokulant opgespuit wat die kuilvoer verbeter en die lewensduur verleng. Vandaar word dit uit die geut in die wa geblaas. Die geut kan 210 grade draai sodat die trok of sleepwa aan enige kant van die kerwer kan ry om die materiaal op te vang.

“As ՚n opsie kan ՚n 3D-kamera in die geut geïnstalleer word wat die geut outomaties laat beweeg na waar die wa volgemaak moet word. Dit werk deur die afmetings van die wa te bepaal en te identifiseer tot waar dit volgemaak moet word,” sê Jaco.

Die kajuit is ruim en gee aan die operateur ՚n oop gevoel. Reg rondom is vensters om ՚n uitsig van 360 grade te bied. Nou kan die operateur te alle tye sien wat reg rondom die kerwer gebeur. Die hoë vensters in die deure dra by tot die uitsig. Al die instrumente en kontroles is aan die regterkant van die kajuit. Bo teen die dak is die radio en lugversorging wat aangename werksomstandighede skep. By die armleuning is die kenmerkende InteliView-skerm en al die beheerinstrumente. Nog ՚n nuttige kenmerk van die FR 650-kuilvoerkerwer is dat onderhoudswerk maklik en gou gedoen kan word. Die lugfilter word maklik bereik en vervang, net soos meeste van die enjinonderdele. Daar is LED-balke reg rondom die enjinruim sodat versieningswerk nooit in die donker gedoen hoef te word nie.

New Holland se FR 650-kuilvoerkerwer bied operateursgemak

Wat die kerwer ook meer ekonomies maak, is die Eko-modus. “Jy kan besluit wat die spoed is waarteen jy wil ry en die werktuig pas self die lading aan, afhangend van die materiaal wat jy kerf,” verduidelik Jaco.

“Dan is daar ook die Power Cruise-modus wat ideaal is vir wanneer die mielies naby aan mekaar is. Jy bepaal die lading en die masjien bepaal die spoed afhangend van die materiaal wat gesny word.” Vog- en opbrengssensors is standaardtoerusting van die kuilvoerkerwer.

“Jy kan ook ՚n GPS-stelsel aan die masjien koppel om jou te help om die sinvolste roete deur die land te volg,” vertel Jaco. “Die kerwer is nie ry-sensitief nie, so jy kan selfs dwars oor jou lande sny.” Die kerwer se Field Mapping-stelsel berg die data oor die voginhoud en opbrengs. Daardie inligting help die boer om sy landerye se grondeienskappe die beste te benut.

New Holland het die draaivermoë van die kerwer verbeter. Sy wiele

kan nou 150 grade van kant tot kant draai om hom lekker rats in die land

te maak.

New Holland se 600 BFI-mielietafel maak kuilvoer maklik

Die 600 BFI-mieliekerwerkop is 6 meter breed. Daar is ook modelle beskikbaar in 4,5 m, 7,5 m en 9 m. Dubbele aandrywing na die mielietafel bied meer kraguitset en versnel die materiaalinvloei. Die 6-meter tafel het vier groot skywe.

“Jy kan tafels kry met kleiner skywe, maar ek verkies die groter skywe omdat dit minder bewegende dele het. Dit verg dus minder onderhoud en bespaar koste,” sê Jaco. Hierdie mielietafel kan opvou sodat die werktuig maklik deur hekke van een land na ՚n ander kan beweeg. Alle instellings en werking word hidroulies vanuit die kajuit beheer.

Kontak Jaco du Preez by jacobus. du-preez@cnhind.com om meer oor die kuilvoerkerwer uit te vind. Om jou naaste New Holland handelaar op te spoor, besoek die webtuiste by https://agriculture.newholland.com/africa/ en vandag!