New Holland Landbou – Reg vir more!

New Holland Landbou is reg vir NAMPO 2023, wat plaasvind vanaf 16 tot 20 Mei 2022. Ons gaan weer seker maak dat die indrukwekkende tentoonstelling van masjinerie op standplaas A2 en A3, die maatskappy se toewyding weerspieël, om deel te vorm van enige boerderypraktyk en die ontwikkeling daarvan.

Kom besoek ons gerus, by ons opgegradeerde standplaas, om die nuwe produkte te besigtig asook opgraderings op ander produkte.

Ons sal dan ook hierdie jaar die nuwe produkte bekendstel tydens NAMPO aan almal.

Kom kyk na die TH732 telehandler wat ‘n nuwe toevoeging is tot ons reeks. Dit kan so hoog soos 7m lig en het ‘n 3.2 ton kapasiteit. Ander kenmerke is die 4×3 kragskakel ratkas en 140 l/min hidrolies vloei. Die 98 kW enjin met 549 Nm wringkrag teen 1500 r/min hanteer elke taak gemaklik. Kom sit in die ruim kajuit en ervaar 360 grade uitsig. Kom besoek ons vir meer inligting.

Ons gewilde Guardian Spuite is ook nou toegerus met PLM Intelegensie. Die IntelliView 12 skerm hanteer al die operationele funksies en die Viper 4 skerm al die presiesie funksies. Die kajuit is meer ruim en gemaklik. Kontroles is soortgelyk aan die T9 & T8 trekkers wat die werk vir die operateur vergemaklik. Die IntelliSpay 2 stelsel werk nou teen dubbel die drukking as die eerste weergawe vir nog beter spuit aksies. Die spuitbalk in nog steeds aan die voorkant want ons by New Holland hou nie daarvan op terug te kyk nie.

TS6-trekkers is nie nuut nie maar jy gaan baie meer van hulle sien in 2023. Ons fokus op die TS6.120 kajuit eenheid. Kom kyk hoe hierdie trekker in jou boerdery kan inpas. Dit het ‘n 4.5l enjin wat 88kW lewer. 515Nm wringkrag teen ‘n lae omwenteling van 1250 r/min. Hoe hidroliese vloei en hyser kapasiteit.

Die PLM (Presision Land Management) waantjie kan jou wys hoe die presisie-toerusting werk en hoe dit vir jou besigheid kan werk. Kom gesels gerus met ons spesiliste oor jou behoefte en hoe ons jou kan ondersteun in jou boerdery. Ons kan al jou toerusting ondersteun in ons MyPLM Connect applikasie en dit is gratis.

Jaco du Preez, New Holland se bemarkingsbestuurder Suidelike Afrika

Bekende trekker eenhede soos die T9- en T8 met PLM Inteligensie sal weer daar wees saam met die res van die reeks.

Die gewilde stroper reeks, baler en hooimaak toerusting sal ook beskikbaar wees. Kom besoek gerus ons winkel vir al jou New Holland handelsware en kom rus jou toe met die nuutse mode items. Verskeie spesiale aanbiedings sal weer aangebied word, so hou die media dop vir verdere inligting hieroor.

Vir meer inligting besoek www.newholland.com