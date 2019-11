Net water en Reinke is nodig vir ’n vrugbare oase in die woestyn

This post is also available in: English

“As jy water op jou plaas kry en jy benut dit nie, dan moet jy maar eerder die plaas vir iemand anders gee,” sê Martin Ritter van die plaas Woltemade by Imkerhof so 200 km noord van Windhoek.

Die Ritters is al drie geslagte op die plaas en is bekende bees- en wildboere in die omgewing. Hulle bedryf die plaas ook as jagplaas en het hulle eie vleisverwerkingsaanleg.

Die aankoop van ’n buurplaas met water het hulle op die pad van gewasproduksie geplaas. Martin en sy broer, York, het reeds begin om ’n uitgebreide olyfboerdery te vestig en die volgende stap is graan- en voerverbouing onder spilpunt.

Eers is daar seker gemaak die water is sterk en standhoudend. Die regering se hulp is ook ingeroep om toetsgate te boor en te meet en almal was dit eens: die water is daar om te bly.

Martin sê: “Ons glo hier in die Hochfeld-opvangsgebied is daar iets soos ’n breë ondergrondse rivier, want ons het 35 gate geboor en by almal het ons op 30 meter water gekry, wat dan opstoot tot 15 meter. Die sterkste gat lewer 100 kubieke meter per uur en die swakste 20.”

Die groot projek is onderneem met die geldelike ondersteuning van Amerikaanse vennote wat ’n liefde vir die omgewing ontwikkel het nadat hulle verskeie kere op die plaas gejag en gekuier het.

Martin sê hulle het baie navorsing gedoen oor ’n mark vir hulle produkte en hulle beplan om aanvanklik die kontantgraanmark te betree, maar om ook later voorsiening te maak vir voer vir die omgewing. Tussen die voerkrale in die omgewing is daar omtrent 25 000 beeste wat kos moet kry.

Martin Ritter van Imkerhof naby Hochfeld noord van Windhoek is in sy skik met Reinke se goeie diens en gehalte.

Keuse van spilpunt

“Ek en my broer is NAMPO toe om met al die spilpuntmaatskappye te gaan gesels. Daar is baie goeie spilpunte in die mark, maar ons het op Reinke besluit as gevolg van hulle goeie raad, goeie diens en goeie pryse,” sê Martin.

Martin sê hulle kon ook sien dat die spilpunte van uitstekende gehalte materiaal gemaak word, dat die bewegende dele nie gou gaan slyt nie en hulle is seker van persoonlike aandag en diens.

Dit is die eerste Reinke-spilpunte wat in Namibië opgerig word. Martin-hulle het op vier 4-toringspilpunte besluit, wat elk 20 hektaar besproei. Hy sê die besluit oor die grootte van die spilpunte is geneem op grond van Reinke se aanbevelings en nadat hulle ook met bure gesels het wat reeds besproei.

Hulle wil nie groter gaan nie om daaglikse watervloei te verseker. Die plan is ook om so ver as moontlik sonkrag te gebruik.

Hulle het besluit om voorlopig die eenvoudigste beheerpaneel wat met die hand bestuur word te ge-bruik, maar die voordeel van Reinke is dat hulle algaande kan opgradeer tot volledige elektroniese afstandbeheer.

Die Ritters het besluit om eers met die eenvoudigste Reinke-beheerstelsel te begin totdat hulle self gekonfyt is om die spilpunte te bestuur, voordat hulle opgradeer na elektroniese beheer.

Die proses

Martin sê die besluit om gewasse aan te plant is nie ligtelik geneem nie, want die hele terrein moes eers ontbos en skoongemaak word. ’n Kontrakteur is nou al maande lank daarmee besig.

Altesaam 270 hektaar is toegekamp met ’n stewige wildsdraad met sifdraad onder, want die Ritters verwag ’n redelike aanslag op die groenigheid in die droë wêreld. Hulle bure plant aartappels en uie, maar die mielies gaan vir seker baie gratis eters aanlok!

Patrick Ellis van Reinke het kom help om die spilpuntstelsel te ontwerp en uit te meet en Reinke het ’n tegnikus gestuur om te kom help met die oprigting. Martin sê sy broer, York, het ook saamgeleer en hy is reg vir spilpuntbou in die toekoms. Die vier spilpunte staan blinkregop, gereed vir aksie.

Met ProAgri se besoek vroeg in Oktober was die water reeds reg, die krag moes nog aangelê word en twee van die lande was skoon en reg vir bewerking.

Van Desember af moet daar geplant word!

Boer vooruit

Pa Rolf Ritter sê hy ondersteun sy seuns se projek ten volle. “As ’n mens dit vergelyk met ander projekte in Zambië en Suid-Afrika is dit dalk nie so groot nie, maar dit is ’n reuse stap vorentoe vir ons boerdery.”