NERSA kondig onbekostigbare ESKOM tariefverhoging aan te midde van energiekrisis

Te midde van hoogs onbetroubare dienslewering is ESKOM toegelaat om hulle tariewe vanaf 1 April met 18.65% te verhoog en ’n verdere 12.74% volgende jaar!

“Die verhogings is hoogs onbekostigbaar en kom op blatante plundery neer” meen Kempen Nel, besproeiingsboer en voorsitter van Vrystaat Landbou (VL) se Kommersiële sake komitee.

Munisipaliteite wat ESKOM biljoene skuld (R56bil – waarvan die grootste gedeelte vanuit die Vrystaat kom!) bly die grootste sondebok, maar is ook toegelaat om hulle herverkoopsheffings op ESKOM krag met dieselfde %+ te lig. Dit is ‘n verdere doodskoot vir inwoners op landelike gebiede. VL, deur AgriSA as vriend van die hof, is teen SALGA se hofaansoek dat munisipaliteite die herverkoops-diensverskaffers moet word in landelike gebiede waar ESKOM reeds direk aan boere krag verkoop.

VL het in sy voorleggings aan NERSA lankal gewaarsku dat die drumpelpunt vir oorskakeling na alternatiewe energiebronne bereik is vir landelike huishoudings en nie energie intensiewe boerderye. Verder is ‘n massiewe bedrag deur landbouers spandeer vir ondersteunings energie oplossings waar nie sonder energie gegaan kan word nie soos byvoorbeeld veiligheidstoestelle of om melk-tenke, pakhuis koelkamers en bewerkte vleis vrieskaste, ens. koel te hou sodat voedsel vars en gesond

deur die voedsel waardeketting gehou kan word vir die verbruiker.

Boere bly prysnemers en die toenames in onbeplande gedwonge uitgawes weerhou beleggings in nuwe tegnologie en toerusting om boerderye meer effektief en volhoubaar te maak, asook voedsel meer bekostigbaar.

ESKOM se distribusie netwerk kostes het nie noemenswaardig toegeneem nie, maar die toename is ook toegelaat op die vastekoste komponent van ‘n ESKOM rekening waaroor VL lankal waarsku. Die vaste koste vir ‘n gewone plaashuis se lynfooi is al duurder as die paaiemente vir ‘n 5kVA alternatiewe energie oplossing. Dus verloor ESKOM net meer goeie en betalende kliënte en gaan verder af in die sogenaamde “downward utility spiral”.

Toenemende ESKOM onbetroubaarheid raak veral besproeiingsboerdery op ‘n krities maksimum groeiperiode tyd wanneer deur die nag besproei moet word. Sonkrag kan gedurende die dag gebruik word, maar die batterye om alternatiewe energie bronne, of self ESKOM se krag, te stoor vir wanneer dit benodig word bly onekonomies en onbekostigbaar. “Bo en behalwe die belaglike koste verhoging van krag is die onbetroubaarheid van krag voorsiening ‘n verdere groot rooi-vlag vir voedselsekerheid!” sê Nel.

Bron: Vrystaat Landbou