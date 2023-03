Nasionale Bonsmara veiling skitter weereens met mooi rooi diere en rekordpryse

‘n Jaarlikse hoogtepunt op die Bonsmara kalender is die Rooi Ras geleentheid asook die Nasionale Bonsmara veiling. Hierdie twee top geleenthede sorg elke jaar vir baie opwinding onder Bonsmara-liefhebbers.

Op 15 Maart 2023 was die jaarlikse Nasionale Bonsmara veiling aangebied te Parys Afridome.

”Om met Bonsmara-beeste te teel is jou beste weddenskap vir ‘n werklik merkwaardige uitverkoping,” het afslaer Mike Killasy voor die Nasionale Bonsmara SA-veiling voorspel, weens die hoë gehalte van die beeste wat aangebied word.

“Ons het die dag afgeskop met die Rooi Ras geleentheid, en telers het van regoor die land gekom om aan die veiling deel te neem,” sê Louis Steyl, uitvoerende hoof van Bonsmara SA. Dr. Frans Cronjé het vir almal by die vergadering wat aangebied was by Stonehenge River Lodge, voor die veiling, ‘n paar bemoedigende woorde oor Suid-Afrika se toekoms gegee. Louis sê dat Braam Malherbe ook vir almal teenwoordig meer geleer het oor motivering en hoe om jouself as boer uit te daag.

Nasionale Bonsmara veiling uitslae

“Die pryse wat op vanjaar se Nasionale veiling behaal is, weerspieël die hoë gehalte van die diere,” sê Louis trots.

Die gemiddelde en hoogste van die veiling was soos volg

Nuwe nasionale rekord vir ‘n dragtige vers

Die duurste dragtige vers, en ook ‘n nuwe nasionale rekord, Lot 41, was verkoop vir R260 000 aan Eloff Muller van Tambaraine Boerdery, vanuit die welbekende teling van Up George Bonsmaras. Louis spreek dankbaarheid uit teenoor Vleissentraal en die Swiftvee-span vir die aanbied van ‘n suksesvolle veiling en aan ProAgri vir die bevordering van die geleentheid.

Mike Killasy se jare lange betrokkenheid by die Bonsmara’s

In 1983 het Mike die oorgang gemaak van die verkoop van kommersiële beeste na die verkoop van stoetbeeste, ‘n loopbaan wat hy die afgelope 40 jaar volgehou het. Die belangrikste vanweë Dr. Pierre van Rooyen se aandrang op ‘n produksieveiling vir Maggie Erasmus. Dit was die eerste veiling waar Mike begin werk het vir Bonsmara SA. Aanvanklik was die groep skepties om hom te gebruik, omdat hulle hom nie geken het nie, maar Dr. Pierre het daarop aangedring. Dit is hier waar Mike se pad begin het met Bonsmara SA.

Mike Killasy, afslaer.

Solank hy fisiek in staat is, het Mike gesê, sal hy aanhou om veilings te hou. “Ek is mal oor elke minuut hiervan en sien uit na die komende 60ste verjaardagverkoping in 2024,” vertel Mike.

“’n Wonderlike opkoms was weereens teenwoordig. ‘n Totaal van 50 lotte is verkoop, waarvan sommige kalwers gehad het, terwyl ander dragtig was, teen uitsonderlike pryse. Na my mening was dit verby ongelooflik, veral in die lig van die huidige klimaat, wat nie naastenby so optimisties is nie. Die skares het steeds opgedaag, en die boere het gekry wat hulle wou hê,” sê Mike na afloop van die Nasionale veiling.

Mike verduidelik dat die Bonsmara SA Nasionale Veiling ’n top geleentheid is waar boere genetika kan verhandel en waar nuwe stoettelers vee van hoë gehalte kan bekom sonder om die behoeftes van kommersiële boere te ignoreer.

Van links: Allan Sinclair (Besturende direkteur vir Vleissentraal Bloemfontein), Eloff Muller (koper- Tambaraine Boerdery), Christel Muller, Tutu Ralfe (Verkoper – mede-eienaar van Up George Bonsmaras), Mike Killasy (Afslaer) en Derek Ralfe (Verkoper – mede-eienaar van Up George Bonsmaras).

