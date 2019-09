NAMPO Kaap bring winde van vooruitgang in 2019

This post is also available in: English

Dit is weer tyd vir NAMPO Kaap en dié geleentheid, wat vanjaar sy tweede bestaansjaar vier, vind van Woensdag, 4 September tot Vrydag, 6 September, op Bredasdorp, plaas.

Dié landbouskou se tema vanjaar is “Winde van vooruitgang” en word, soos verlede jaar, deur Graan SA en Bredasdorp Park NPC, op Bredasdorp-park aangebied.

“Ek is ongelooflik opgewonde om te sien hoe vanjaar se NAMPO Kaap gegroei het in vergelyking met verlede jaar en ek dink dat dit beslis ’n geleentheid gaan wees wat nie misgeloop moet word nie,” het Marlene Momberg, publieke verhoudinge- en geleentheidskoördineerder van Hinterland, gesê.



Vanjaar se program spog met verskeie hoogtepunte wat skougangers na kan uitsien.

Die Landbou Boereplanne-kompetisie word vanjaar vir die eerste keer aangebied en bied deelnemers die geleentheid om met hul planne en patente teen mededingers te kompeteer met groot pryse op die spel.



Die Nedbank-blomuitstalling is weer terug, maar dit sal heelwat groter wees met die fokus op ’n reuse verskeidenheid blomme.

Vrouebesoekers kan veral ook uitsien na die Media 24-vroueprogram wat beloof om een vir die boeke te wees met die gewilde Kevin Leo wat as gaskunstenaar in aksie sal wees.

Oudergewoonte gaan die kykNET-program, Nasie in Gesprek, ook saam kuier en hulle sal aktuele onderwerpe, wat tot landbouers in die Wes-Kaap spreek, tydens paneelbesprekings onder die vergrootglas plaas.

Met nie minder nie as 470 uitstallers kan besoekers gerus wees dat daar meer as genoeg sal wees om hulle mee besig te hou gedurende dié skou. Kosstalletjies sal ook volop wees om te verseker dat besoekers die energievlakke kan handhaaf soos wat hulle deur die skougronde beweeg.

Toegangsfooie vir NAMPO Kaap beloop R70 vir volwassenes en R20 vir skoliere en kaartjies sal by die hekke beskikbaar wees. Kaartjies kan ook aanlyn by Ticketpro, teen R60 vir volwassenes, bespreek word.



