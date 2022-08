NAMPO Kaap 2022 – Meer vir die dames om te doen

Alhoewel NAMPO Kaap in wese ‘n landbou-ekspo is, is daar geen rede waarom die vroue nie ook die besoek aan NAMPO Kaap kan geniet nie.



Die Afgri Vroueprogram word daagliks van Woensdag tot Vrydag van 09:30 tot 12:30 in die tent op die grasperk voor die BKB-uitstalsentrum aangebied. Sonja de Beer van Kokkedoor-faam gesels oor seisoene en kos; Jannie Moolman, bekende Suid-Afrikaanse sanger tree op met ou bekende Afrikaanse en Engelse liedjies; motiveringsperker Elsabe Aldrich sal die gaste inspireer, bemoedig en veral vermaak met haar humor en kwinkslae en Rico Summers, wynmaker van Van Loveren deel ‘n paar geheime oor wyn en kos wat mekaar aanvul.



NAMPO Kaap bied vanjaar vir die eerste keer vanaf 14 tot 17 September 2022, ook ‘n instap-skoonheidsalon aan, waar elke vrou kan ontspan en die behandeling(s) van haar keuse kan geniet by NAMPO Kaap Skoonheid. Agt talentvolle skoonheidsdeskundiges van Bredasdorp sal hier hul kragte saamsnoer om die skoner geslag van kop tot tone te bederf terwyl die mans besig is om die landbou-uitstallings te besoek.



NAMPO Kaap Skoonheid is op die grondvloer van die Santam Ouditorium en sal die volgende behandelings bied:

Masserings Tint en Wax Gelish Naels Grimeringskonsultasies Synergy esthetic massage therapy Haarsalon Skoonheids- en haarprodukte uitstalling

Benewens die skoonheidsprodukte te koop by stalletjies in die salon, is daar ook ‘n groot verskeidenheid van juwele, kuns, gebak, ingemaakte produkte, binnenshuise versiering, klere, blomme en vele meer waaraan die dames hul kan verlustig.



Moet ook nie vergeet om ‘n draai te maak in die Voermol Saal by die Nedbank blommerangskikkings uitstalling nie. Die tema van vanjaar se uitstalling, onder die bekwame leiding van Marjolein Malan, is Netwerk met die Natuur en dit beloof dit om weereens ‘n skouspel van blommeprag te wees. Moet ook nie vergeet om te stem vir jou gunsteling rangskikking in die Vyftig Skakering van Groen blommerangskikkings kompetisie nie.



Nog ‘n nuwe toevoeging op die NAMPO Kaap spyskaart is die Elim Fynbos uitstalling in die Shell Saal. Besoekers sal hulle kan verlustig aan ‘n verteenwoordiging van 200 fynbos spesies van die Elim area wat uitgebeeld word soos dit groei in hul natuurlike habitat.



Die Elim Opsienersraad is verantwoordelik vir die uitstalling en die teetuin waar besoekers sal kan smul aan Overbergse lekkernye. Daar is ook stalletjies waar kuns en kultuurprodukte wat in Elim vervaardig is en vars fynbos blomme te koop aangebied word.



Toegangskaartjies is slegs aanlyn beskikbaar by www.ticketpros.co.za of enige SPAR-winkel. Pryse is R80 vir volwassenes en R40 vir skoolgaande kinders. Voorskoolse kinders kom gratis in. Die ekspo duur van Woensdag, 14 tot Vrydag, 17 September van 08:00 tot 17:00 en Saterdag, 17 September van 08:00 – 14:00.

Besoekers kan gerus die Kaap Agulhas Toerismekantoor by 028-424-2584 / 082-896-2225 kontak of besoek www.overberg-info.co.za vir verblyf.

Vir meer inligting oor NAMPO Kaap 2022, besoek www.expo.org.za of laai die NAMPO CAPE 2022 App af op hierdie skakel vir die Android App op Play Store of hierdie skakel vir die iOSApp op App Store.