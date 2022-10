Die Overberg is hierdie tyd van die jaar prentjiemooi met sy lappe groen graan en goudgeel kanolalande, wat die landskap in ‘n sprokieswêreld omtower.

Die allermooiste gesaaides buite Bredasdorp en Swellendam is beslis iets om vanjaar te sien en dit maak ՚n mens trots op ons boere se ywer en toewyding.

Maar saam met die mooi boerdery is ՚n hoogtepunt in die Kaapprovinsie hierdie tyd van die jaar NAMPO Kaap.

NAMPO is die voorste landbou-uitstalling en -handelskou in die Wes-Kaap waar boere en verskaffers van landboutoerusting bymekaarkom en hulle samewerking vir die volgende seisoen beplan.

NAMPO is sinoniem met die vertoonvenster van die land­bousektor in Suid-Afrika.

Nadat die regering se COVID- inperkings en beperkings NAMPO Kaap twee jaar lank aan bande gelê het, het ՚n rekordgetal van 32 640 besoekers vanjaar die landbouskou oor vier dae bygewoon om te kyk wat die meer as 500 uitstallers kon bied.

Boere was ingenome en beïndruk met die wye verskeidenheid toerusting, vir en inligting oor ՚n wye verskeiden­heid landboubedrywe.

Daar was beslis iets vir elke besoeker, van boere, vriende van die landbou, vroue, opkomende boere, die jeug en sommer net die nuuskieriges.

Dr Pieter Taljard, uitvoerende hoofbestuurder van Graan SA, sê: “Met die intrapslag is NAMPO Kaap as ՚n basis vir landbou-inligting, ՚n markplek, ՚n netwerkgeleentheid en ՚n bymekaarkomplek vir almal wat belang het by landbou gevestig.”

Die Merino Classic was soos altyd ՚n hoogtepunt, met altesaam 400 van die

land se top manlike en vroulike Merinoskape wat bewonder kon word.

Dit was duidelik sigbaar onder die mense wat die skou bygewoon het, dat dit oor samesyn van mense gaan. Dit is lekker om mense wie se daaglikse lewe uit landbou bestaan te sien bymekaar kom. Landbouplatforms soos hierdie bied geleentheid om regstreeks met verskaffers en verskillende instellings in die landbousektor te gesels, nuwe produkte te beskou en te bespreek, planne te maak en oor die pad voren­toe te besin.

Besoekers en uitstallers was geseënd met heerlike weersomstandighede. Die algehele atmosfeer onder skougang­ers was positief en mens kon agterkom dat almal uitgehonger was vir saam­kuier en om nuwe landbouskeppings te beleef.

NAMPO Kaap het ook daagliks ՚n propvol vroueprogram ingesluit.

By vanjaar se NAMPO Kaap was daar meer vir die vroue ook. Die AFGRI Vroueprogram is daagliks van 09:30 tot 12:30 in die tent op die grasperk voor die BKB-uitstalsentrum aangebied en het groot aftrek gekry. Daar was ook vanjaar vir die eerste keer ՚n instap-skoonheidsalon vir die vroue.

NAMPO Kaap 2023 word reeds vol­stoom beplan met die datum vasgestel op 13 tot 16 September 2023 te Bredasdorppark. Met die moontlike toekomstige betrokkenheid van ander georganiseerdelandbouinstansies, beloof die NAMPO Kaap-platform om in ՚n ieder en elk se behoeftes te voorsien – en ՚n waardevolle diens aan landbou in die Suide te lewer.

Die NAMPO Kaap-skouterrein het geskitter met ՚n groot verskeidenheid

masjinerie, toerusting, voertuie en werktuie.

Uitstallers wat wil deel word van NAMPO Kaap 2023 kan vanaf 1 Februarie 2023 aansoek doen. Aansoekvorms en verdere inligting is verkrygbaar by www.nampo.co.za of www.nampokaap.co.za