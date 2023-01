NAMPO is die voorste landbou-uitstalling en -handelskou en vind ook in die Wes-Kaap plaas. NAMPO Kaap vind jaarliks op Bredasdorp plaas. Verskeie landbou-insetverskaffers word verteenwoordig; insluitend landboumasjinerie, besproeiings, Vervoer, kunsmis, ens. Kontak Annette Eksteen by 028 626 2512 of per e-pos admin@expo.org.za, vir meer inligting.