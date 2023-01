Die grootste tentoonstelling van landboumasjinerie en vee. Die Nampo Oesdag is een van die grootste landbou-uitstallings onder private besit in die suidelike halfrond en vind jaarliks net buite Bothaville plaas. Kontak Wim Venter by 08600 47246 of per e-pos wim@grainsa.co.za, vir meer inligting.