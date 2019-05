NAMPO: Besoek ECM by Suidwes vir ՚n kolskoot-jagseisoen

This post is also available in: English

Die begin van die jagseisoen loop mooi saam met NAMPO en boere kan nog daardie laaste jagtoebehore aanskaf voordat die jagveld aangedurf word. Die oestjek kan nie alles net aan die boerdery bestee word nie, veral nie as daar soveel spesiale aanbiedinge by NAMPO is nie…

ECM is ՚n groot en kundige invoerder van vuurwapentoebehore en stap al ՚n pad saam met Suidwes Landbou, wat ook heelwat handelstakke in die sentraal-noordelike jagstreek het. Die Suidwes-stalletjie gaan vanjaar weer baie van ECM se jagprodukte uitstal:

Verkykers bly nie agter by die asemrowende geleenthede wat tegnologiese ontwikkelinge bied nie. Die nuwe BinX-HD 4-16X van ATN bevat ՚n lawaglaskern (obsidian core), ՚n uiters vinnige en kragtige integrale verwerker om die rits funksies wat dit aan die gebruiker bied aan te dryf. Vir die jagter of stapper wat sy weg in die wildernis wil baan, bevat die verkyker ՚n ingeboude elektroniese kompas, 3D-magnetometer, versnellingsmeter, GPS, hoogtemeter en ՚n geomerker. Die skale van hierdie funksies word aan die kant van die oogstuk se skerm vertoon, sodat dit nie met jou sig inmeng nie. Die intuïtiewe gebruikersfunksie kan al die bogenoemde funksies integreer om vir jou roetevoorstelle te gee of kortpaaie uit te werk terwyl jy beweeg of stilstaan.

Om die plesier nog verder uit te rek, kan die hoëdefinisiefotos of video’s wat jy van die roete geneem het met behulp van ՚n WiFi-module en ՚n toep op jou slimtoestel na ՚n slimtelevisie gestuur word om jou avonture met jou vriende te deel. Die beelde kan ook op ՚n geheuekaart van tot so groot as 64 gigagrepe geberg word. Die verkyker het ՚n vier maal optiese vergroting en ՚n sestien maal digitale vergroting, en ՚n stabiliseringsfunksie word ingespan om bewe teen te werk. Met skemertyd kan jy die nagsigfunksie aktiveer waarmee ՚n mens tot op 300 m uitgeken kan word.

Die BinoX-HD is veilig in ՚n weerbestande huls gebou sodat dit uiterste toestande kan weerstaan.

ATN X-Sight 4K

ProAgri se lesers het al breedvoerig oor dieX-Sight 4k-reeks gelees. Hierdie hoëdefinisienag-en-dag elektroniese teleskoop is die laaste een wat jy gaan koop, want amper alles is hiermee moontlik. Jou jagtog hoef nie meer met skemer einde se kant toe te staan nie, want met die druk van ՚n knoppie kan jy oorskakel na die nagsigfunksie. Die battery hou 18 uur per laaisiklus.

Die Dual Core-verwerker en die rewolusionêre sagteware laat funksies toe soos een-skootzero-instelling om vinnig die visier in te stel, outomatiese afstandberaming, waretydbeeldversending na slimtoestelle en die berging daarvan, en ՚n terugslaggeaktiveerde video (RAV) wat opgeneemde beelde voor die skoot berg. Die ingeboude ballistiese berekenaar gebruik sensors om die afstand, wind, die wapen se profiel, die hoek na die teiken, temperatuur en lugvog te meet om jou ՚n ongelooflike jagervaring te bied.

Met die X-Sight 4K kan ՚n mens tot op 300 m in die donker uitgeken word. Dit bestaan uit verharde aluminiumallooi. Die elektronika word gebou om die werking van hoëimpakwapens te hanteer. Die teleskoop word maklik aan ՚n wye verskeidenheid wapens gemonteer.

Trijicon RS30 4.5-30 x 56

Trijicon is al ՚n huishoudelike naam in militêre kringe, maar hierdie optiese visiere werk net so goed aan jaggewere. Die Accupower RS30 4.5-30×56 FFP– en SFP-modelle is uitgeknip vir langafstand-jaggewere. Die ekstra laedispersieglas lewer ՚n uitmuntende kleurdefinisie om daardie ekstra helder beeld van jou teiken te gee, en ՚n volledig multi-bedekte breëband anti-weerkaatsende lens skakel feitlik alle glans en ligverlies uit.

՚n Kragtige zoemfunksie maak dit baie maklik vir presisieskuts, langafstandjagters en taktiese skuts om hulle teikens op enige afstand te vind. Die 0,25 hoekmeeteenhede (MOA – minute of angle) per kliek maak presisie-opsporing van die teiken baie maklik.

Die 56-mm objektieflens laat meer as genoeg lig deur, selfs in swak ligtoestande. Jou visier kan ook tussen vyf rooi en vyf groen helderheidsvlakke verstel word om in feitlik enige ligsterkte steeds jou skietwerk te kan doen.

՚n Robuuste, vliegtuiggehalte, hard-geanodiseerde aluminiumomhulsel bied beskerming teen die mees gure weers-omstandighede en behandeling.

Suidwes bied ook taktiese refleksbeelde vir pistole en AR’s aan.

Safariland-holster:

Safariland 7378 7TS

Die paar millisekondes wat dit neem om ՚n handwapen uit te trek kan die verskil tussen lewe en dood beteken. Die Safariland® Model 7378 7TS pistoolskede (holster) sal jou nie in die steek laat in daardie kritieke oomblikke nie.

Daar is baie dinkkrag ingespan om die vinnige uitplukaksie vinniger as die res te laat gebeur. ՚n Versteekte ALS®-knoppie aan die binnekant van die skede is op die plek waar jou duim natuurlik sal verbygaan as jy na jou wapen reik. Wanneer dit afgedruk word is die wapen vry, maar iemand anders sal dit nie maklik regkry nie. ’n Bykomende skerm kan oor die knoppie aangebring word sodat iemand wat reg agter jou staan, dit ook nie kan bykom nie.

Die skede is ontwerp om op verskeie plekke aan jou lyf gedra te word en is van ՚n nie-skawende SafariSeven™ nylonmengsel gemaak. Die skede is teen uiterste hitte en koue getoets en kan maklik skoongemaak word en droog word.

Besoek gerus die Suidwes-stalletjie om ECM se produkte te bewonder en te bekom, besoek www.ecmtech.co.za vir meer inligting, of klop aan by jou naaste wapen- of landboutoerustinghandelaar.