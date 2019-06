NAMPO 2019

This post is also available in: English

NAMPO bly die plek om te wees as jy met landbou in Suid-Afrika te doen het. Meer as 80 000 mense is deur die hekke en na beraming is meer as R124-miljoen se produkte verkoop. Dit is amper 24% meer as verlede jaar, wat goeie belofte inhou vir die vooruitsigte in die landbousektor.

Dr Dirk Strydom, bestuurder: Graanekonomie en Bemarking van Graan SA, sê vanjaar se 775 uitstallers het steeds aftrek gekry ten spyte van die heersende ekonomiese druk op verbruikers. Sommige uitstallers het rekordverkope gehad. “Volgens uitstallers het die besoekers aan hulle uitstalruimte gesorg vir gehalte navrae en belowende leidrade – wat baie meer werd is as net ‘n volume mense.

“Ons mikpunt is nie om groter te groei nie, maar om die ervaring vir besoekers deurlopend op so ‘n standaard aan te bied dat hulle volgende jaar weer wil kom. Die grootte van die terrein en die infrastruktuur wat goed versprei is, sorg reeds vir ‘n rustiger ervaring wat gesinsvriendelik is en iets vir elkeen bied. Selfs die vliegveld het ‘n rekord van 376 vliegtuie en 63 helikopters met gemak hanteer,” aldus dr Strydom.

Die ProAgri-span se kameralense het geklap en ‘n magdom kosbare oom-blikke by NAMPO is vasgevang. Ons deel dit graag:

Die Muur van Herhinnering bly ‘n emosionele ervaring. Almal het al iemand verloor in ’n plaasmoord.

Nadine Pretorius maak vriende met ’n boerbokram in die Veekompleks.

Die pad is lank en swaar en soms soek ’n man net ’n blaaskansie vir die voete.

In die beeskraal:

Ontmoet die Rooipoenskop

Die Rooipoenskopbeeste met hulle rustige temperament het ’n gewilde besoekpunt in die NAMPO-beeskompleks gebied. Die eerste Rooipoenskopbeeste is deur Cecil John Rhodes na Suid-Afrika gebring. “Die ras is uniek en is ’n dubbeldoelras,” sê Anzabeth Niewhoudt, ondervoorsitter van die Rooipoenskop-telersvereniging.

Die beste eienskappe van die Rooipoenskoppe:

• Veelsydigheid: Die bees word primêr vir vleisproduksie gebruik. Die Rooipoenskop het uitstekende melkproduksie vir die grootmaak van topgehalte kalwers.

• Kruisteelwaarde: Die dominante natuurlike horingloosheid en die diep rooi kleur is aantreklik vir kommersiële boere. Die ras kruis uitstekend met enige ander ras en 95% tot 100% van die aanteelkalwers sal horingloos wees. Natuurlike inherente melk- en moedereienskappe, langlewendheid (12 tot 15 jaar), vrugbaarheid, gemak van kalwing en vinnige groei van kalwers, maak die Rooipoenskop die ideale ras vir ’n kruisteelprogram.

• Karaktereienskappe: Rooipoenskoppe, sowel as Rooipoenskopkruisings, kan winsgewend regstreeks van hulle moeder af bemark word. Die karkas is netjies met goeie bespiering en sonder oortollige vet.

Pieter van Wyk, voorsitter van die Rooipoenskop-telersgenootskap en Anzabeth Niewhoudt, ondervoorsitter, by hulle stalletjie op NAMPO. Anzabeth sê: “NAMPO bly een van ons beste uitstalgeleenthede.”