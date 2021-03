‘n Koning sterf

This post is also available in: English

Agri SA wil sy innige meegevoel betuig met die vroue, en kinders van koning Goodwill Zwelithini, sowel as die Koningshuis en die Zulu nasie met sy afsterwe vanoggend. Sy afsterwe kom as ‘n groot skok.

Agri SA se verhouding met hom was baie goed en het goed met hom saamgewerk aan die Motsepe-projekte oor boer ontwikkeling. Hy was ‘n visionêr en het alle projekte in samewerking met die Motsepe-stigting en Agri SA entoesiasties omhels.

Boere in KwaZulu-Natal, deur die leierskap van Kwanalu het verskeie ontmoetings met koning Zwelithini gehad oor landbou aangeleenthede. Kwessies wat bespreek is, was onder meer plaasaanvalle en -moorde, veediefstal, arbeidskwessies en natuurlike hulpbronne.

Agri SA het altyd ‘n baie goeie werkverhouding met die koning gehad. Hy was ‘n ware boer en het die uitdagings verbonde aan boerdery deurstaan.

“Sy nalatenskap sal in ons harte en gedagtes ingebed bly en ons wens sy familie alle sterkte toe, sê Phenias Gumede, Agri SA se adjunk-president.



Bron: Agri SA